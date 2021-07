Kevin Durant se moque de l’anniversaire de sa signature par les Golden State Warriors

4 juillet 2016 Kevin Durant signé avec Guerriers de l’état d’or et a passé trois ans dans la franchise californienne à remporter deux anneaux et à atteindre une finale lors de la troisième saison. Puis il est allé aux Brooklyn Nets avec une rupture du tendon d’Achille. Hier, il avait cinq ans et un fan a voulu s’en souvenir. KD, toujours pointu et actif dans les réseaux (accumule plus de tweets que de points dans sa carrière), s’est moqué de l’événement : “Merde, qu’est-ce qu’un jour va mettre ça maintenant ?”

Cette merde des vacances maintenant ??? – Kevin Durant (@ KDTrey5) 4 juillet 2021