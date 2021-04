Kevin Durant sème la terreur

Après presque deux mois, depuis le 13 février, sans marcher sur un court NBA; comme substitut, évidemment rare dans sa carrière (deuxième fois en 869 matchs, tous deux cette saison), et avec sa mère dans un stand avec un public limité mais debout, Kevin Durant est retourné jouer. Sa perte a été un nuage sur l’horizon heureux des Brooklyn Nets, une équipe qui n’a toujours pas les trois grands sur la piste (seulement sept matchs ensemble) car maintenant James Harden est absent. Mais celui dont la clé pour être imparable, et aussi bon que Harden et Kyrie Irving sont (ce qu’ils sont) est KD, le grand assassin, le mâle alpha. Avec Durant de retour, comme substitut et avec une restriction de minute, Les pélicans de la Nouvelle-Orléans sont passés par la déchiqueteuse (139-111) d’une équipe qui a des dangers en vue et des enjeux en suspens, comme tout le monde, mais dont le plafond semble impossible à imaginer.

Des problèmes sont survenus aux pélicans lorsqu’ils ont tenté de conserver la zone de jeu ouest, un nouveau cadre de qualification qui permet à des équipes comme celle-ci de dissimuler les dégâts. À 22-29, il est loin du niveau respectable qu’il visait à atteindre cette année, le deuxième sans Anthony Davis. Toujours sans Brandon Ingram et encore (ni le premier ni le second) avec un terrible manque d’identité défensive et aucune capacité à arrêter les triples de l’adversaire (délicat contre cet adversaire), Stan Van Gundy lui-même a reconnu après qu’ils ont essentiellement arrêté d’essayer après un premier quartier d’où ils sont sortis vivants (36-33). La partie de la seconde était de 43-26 pour un 79-59 lors du passage dans le vestiaire. Donc 11/18 sur 3 pour les Nets, 3/12 pour les Pélicans. En fin de compte, 19/41 et 6/27. Zion Williamson est resté à 16 points avec un 4/12 au tir, sans jouer au quatrième quart, et a quitté sa séquence de matchs à 25 avec au moins 20 points et 50% au tir (il n’a atteint aucune des deux choses) . Le même que Shaquille O’Neal, celui qui a accumulé le plus depuis l’arrivée du chronomètre des tirs. Willy Hernangómez, qui continue de jouer moins que Jaxson Hayes, a passé 17 minutes sur le terrain et a terminé avec 6 points et 7 rebonds. Eric Bledsoe avait 26 points et a été expulsé en seconde période. Quand il n’y avait aucun signe de la fête.

Durant, c’était l’histoire, n’a pas commencé et n’a pas joué au premier quart-temps. Il est apparu dans le deuxième, 7:50 de la pause et 53-44 sur le tableau de bord. Il a joué moins de 20 minutes et a terminé avec un +22 et sans rater un tir: 17 points, 7 rebonds, 5 passes (6 défaites comme seule taupe) et une série de 5/5 en tirs (2/2 en triples) et 5/5 en lancers francs. Avec lui sur la piste, l’attaque des Nets a mis un équipement de plus, celui qu’aucune autre équipe de la Ligue ne semble avoir. Il est le seul à avoir déjà dix matchs d’au moins 130 points. Il y a trop de menaces aux défenses adverses, trop de joueurs à s’inquiéter, trop de manque de troupes contre ce qui s’accumule devant, contre ce qui nécessite l’arrêt d’une locomotive que (même sans Harden) des joueurs comme KD ou Kyrie Irving lancent, qui 30 minutes, il a terminé avec 24 points et 6 passes décisives.

En outre, LaMarcus Aldridge a brillé avec des points (tir 22 et 8/12) et une intelligence de position dans un écosystème de circulation de balle exceptionnelle., un rythme effréné qui rend l’équipe de Steve Nash indéfendable et utile aux joueurs physiques comme Jeff Green et Bruce Brown. Aussi à Blake Griffin (10 points), qui a cinq dunks en sept matchs dans son nouveau maillot en cadeau aux causeurs de Detroit. Joe Harris a marqué 14 points et les Nets, avec Durant de retour, ont une fiche de 36-16 et donnent le sentiment que, et pas seulement parce que les trois grands ne peuvent toujours pas partager la piste, le meilleur reste à venir. Et ça va être très, très bon. Ce sont des nuits très étoilées à Brooklyn. Bon temps.