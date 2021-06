Kevin Durant s’engage pour les JO de Tokyo

Kevin Durant (32 ans et 2,08 mètres) s’engage aux Jeux. Selon Shams Charania et Anthony Slater (.), l’attaquant des Brooklyn Nets a promis d’aller à Tokyo avec l’équipe nationale des États-Unis : cherchera sa troisième médaille d’or après celles obtenues à Londres 2012 et Rio de Janeiro 2016. Seul Carmelo Anthony a autant de premières places olympiques. Durant pourrait surpasser Melo en tant que meilleur buteur de tous les temps du tournoi – il n’a que 25 points de retard.

Il s’agit de la cinquième confirmation de l’alignement dirigé par Gregg Popovich.. Damian Lillard (Blazers), Draymond Green (Golden State Warriors), Bradley Beal (Washington Wizards) et Jayson Tatum (Boston Celtics) se sont déjà mis d’accord sur un rendez-vous essentiel pour les Etats-Unis après la débâcle de la Coupe du monde en Chine. Stephen Curry pourrait être le prochain à tomber : le meneur des Warriors a assuré qu’il est à 50%. “Il aura probablement besoin des deux prochaines semaines pour se décider”, a-t-il déclaré au San Francisco Chronicle. Dans son dossier particulier, Curry a deux médailles d’or en Coupe du monde, mais il n’a pas encore atteint la gloire dans quelques Jeux. Sa dernière réalisation remonte d’ailleurs à 2014, lors de la Coupe du monde en Espagne. Ceux qui ne seront pas sûrs sont LeBron James et Anthony Davis.

Durant la saison

Durant a connu une saison difficile qui s’est terminée ce matin de samedi à dimanche lorsqu’il a perdu lors du septième match des demi-finales de la Conférence Est contre les Milwaukee Bucks. En proie à des blessures, il n’a joué que 35 des 72 matchs de saison régulière. Ses bas, incroyables en tout cas : 26,9 points, 7,1 rebonds et 5,6 passes décisives.

Ses problèmes physiques n’ont pas été les seuls subis par les Nets, une super-équipe qu’il a déçue : d’un prétendant clair au ring à l’élimination en demi-finale. L’absence de Kyrie Irving depuis le milieu du quatrième match contre les Bucks et l’intermittence de James Harden, blessé au premier et qui est revenu au cinquième, Durant a dû se serrer… et est tombé en héros : 48 points, 9 rebonds et 6 passes décisives en 53 minutes sur le terrain lors du septième match. Ses moyennes en séries éliminatoires étaient de 34,3 points, 9,3 sacs et 4,4 passes de panier en 12 matchs.

Les États-Unis commenceront à s’entraîner le 6 juillet à Las Vegas. Vingt jours avant le début de la compétition, qui accueillera sa phase de poules du 25 juin au 1er août et la phase à élimination directe du 3 au 7 de ce mois. Avant cela, le casting de Popovich rencontrera l’équipe espagnole le 18 juillet lors d’un match de préparation.