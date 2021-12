Annonces

Kevin Durant signe un accord pluriannuel avec Coinbase, Michael Jordan lance HEIR sur Solana

AnTy16 décembre 2021

La star du basket Kevin Durant et sa société Thirty Five Ventures ont signé un accord pluriannuel avec l’échange de crypto-monnaie Coinbase pour promouvoir la plate-forme.

Durant sera le visage de la marque et, dans le cadre de l’accord, apparaîtra dans les publicités Coinbase. Coinbase travaillera également avec son site sportif, Boardroom, pour les publicités numériques et le contenu sponsorisé sur la crypto-monnaie.

Coinbase fera également un don à la fondation de Durant qui soutient les programmes pour les jeunes.

« Kevin fait très, très peu d’accords de marque, et c’était à dessein », a déclaré Rich Kleiman, directeur de longue date de Durant et co-fondateur de son entreprise, dans une interview. « Ils sont ce nouveau modèle de partenaire de marque pour nous, où ils s’intègrent dans toutes les différentes parties de notre entreprise. »

La première publicité mettant en vedette Durant sera publiée jeudi.

La société de Durant, Thirty Five Ventures, a investi pour la première fois dans Coinbase en 2017 lorsqu’elle a rejoint le tour de table de 100 millions de dollars de la bourse. Les investissements de Durant incluent également le marché NFT OpenSea.

Au-delà du sport

En octobre, Coinbase est devenu le premier partenaire crypto de la NBA dans le cadre d’un accord de parrainage pluriannuel à travers le basket-ball professionnel.

Au cours du dernier accord, la directrice du marketing de Coinbase, Kate Rouch, a déclaré qu’elle se penchait sur d’autres segments de l’économie au-delà du sport, à la recherche de personnes intéressées à faire le saut dans la cryptographie. Déjà, l’échange s’est associé à la foire d’art internationale Art Basel et au promoteur de divertissement Live Nation et.

Cette année, un nombre croissant de sociétés de cryptographie ont signé des accords de parrainage avec des ligues sportives, des équipes, des athlètes et des célébrités pour promouvoir la cryptographie. L’échange de dérivés cryptographiques FTX a signé avec les meilleures équipes comme les Cal Golden Bears, le quart-arrière de la NFL Tom Brady, Stephen Curry de la NBA, et aura une publicité dans le Super Bowl de la NFL. Crypto.com a quant à lui des accords avec la Formule 1 et l’Ultimate Fighting Championship (UFC), ainsi que l’intégration de Matt Damon, et reprend le droit de dénomination de l’arène NBA de Los Angeles et l’accord publicitaire avec les Philadelphia 76ers.

L’application d’engagement des fans de Michael Jordan

Cette semaine, la légende de la NBA Michael Jordan a également révélé son intention de lancer une plate-forme d’application d’engagement des fans appelée HEIR construite sur Solana. La plate-forme, qui comportera un jeton HEIR et des actifs NFT, reliera les athlètes professionnels à leurs plus ardents supporters.

La plateforme devrait être lancée l’année prochaine. Cependant, ce n’est pas le premier pas de Michael dans la crypto car le mois dernier, il a participé à la série C de 150 millions de dollars du fournisseur d’infrastructure de jeux de crypto Mythic Games, et avant cela, en mars, il a participé au financement de 300 millions de dollars de Dapper Labs. tour.

HEIR Inc., la société mère, cofondée par Michael et son fils Jeffery Jordan, a levé 10 millions de dollars en financement de démarrage pour lancer des « marques grand public inspirées par la culture et ancrées dans la technologie et le divertissement ».

Le cycle de financement de HEIR a été dirigé par Thrive Capital avec la participation de Solana Ventures, du co-fondateur de Reddit Alexis Ohanian, du vice-président exécutif des New York Knicks William Wesley et du joueur des Bulls Lonzo Ball.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.