Kevin Durant transcende les changements de règles de la NBA

Il n’a pas été aussi difficile de marquer en NBA depuis longtemps. Après tant d’années à favoriser les infractions, les règles ont basculé dans l’autre sens. Ce n’est pas seulement que les fonctionnaires sifflent moins. La menace de la faute est aussi puissante que la faute elle-même. Les défenseurs peuvent jouer beaucoup plus près des porteurs de ballon sans se soucier qu’ils créent un contact et se rendent sur la ligne des lancers francs. Les stars de la ligue doivent ajuster leurs jeux.

Mais pas toutes les étoiles. Certains sont si dominants que même les changements de règles ne peuvent les arrêter. Lorsque la NBA a ajusté les règles pour augmenter le score de périmètre au détriment des post-ups en 2004-05, cela n’a pas empêché Tim Duncan et les Spurs de remporter deux des trois titres suivants. La même dynamique se produit avec Kevin Durant. Marquer est en quelque sorte devenu plus facile pour lui comme c’est devenu plus difficile pour tout le monde.

Durant est en tête de la NBA pour les points par match (29,6), avec un record en carrière en pourcentage de buts sur le terrain (58,6). Son jeu à travers 14 matchs ne le place pas seulement au-dessus de ses pairs : il est parti pour l’un des plus grands départs de l’histoire de la NBA. Un seul joueur a connu une saison complète au cours de laquelle il a marqué autant que Durant tout en tirant à un pourcentage aussi élevé : Shaquille O’Neal.

Même une comparaison avec Shaq sous-estime à quel point Durant a été dominant. Comparer leur pourcentage de buts sur le terrain est trompeur car Durant prend tellement plus de 3 (4,7 par match) que le centre emblématique. Le nombre le plus révélateur est le pourcentage de 2 points. Durant tire à 64,0% sur une plage de 2 points avec 14,1 tentatives par match. Shaq n’a jamais tiré plus de 61,0% jusqu’à sa dernière saison en NBA avec les Celtics.

Wilt Chamberlain et Giannis Antetokounmpo sont les seuls joueurs de l’histoire de la NBA à avoir des saisons où ils ont tiré le même pourcentage de 2 points que Durant sur autant de tentatives. Mais il y a une différence évidente entre Durant et Shaq, Wilt et Giannis. Ce sont trois des plus grands athlètes de l’histoire de la NBA, des 7 pieds qui pouvaient essentiellement dunk à volonté. Durant est tout aussi grand mais il est loin d’être aussi fort ou athlétique. Il est aussi efficace au tir qu’au dunk.

Ses pourcentages actuels vont probablement régresser, ne serait-ce que parce que personne n’a jamais fait cela auparavant. Mais cela ne devrait pas enlever ce qu’il a accompli jusqu’à présent, et nous ne devrions pas non plus être très surpris que Durant ait porté son jeu à de nouveaux sommets. Il était le buteur d’élite le plus efficace de l’histoire de la NBA avant même cette saison. Il est non. 4 de tous les temps en points en carrière par match (27,1) et il a le troisième pourcentage de 2 points en carrière (53,5) le plus élevé parmi tous les 10 meilleurs.

Durant est entré dans la ligue en 2007 capable de marquer avec volume et efficacité. Il a récolté en moyenne 20 points par match en tant que recrue et n’a pas récolté en moyenne moins de 25 points en une saison depuis. Ce qui a changé au fil des ans, c’est qu’il a appris à tirer parti de sa capacité de marquer individuel dans un contexte d’équipe. Il tire plus facilement que jamais parce qu’il sait lire la défense et passer lorsqu’il est en double équipe.

Il n’est pas un connaisseur du basket comme LeBron James. LeBron est entré dans la NBA à 18 ans avec la capacité de diriger le point et de contrôler le jeu. L’acquisition de ces compétences a été un processus plus laborieux pour Durant. En entrant dans la ligue, il a joué plus comme Carmelo Anthony que LeBron. Il a doublé sa moyenne de passes décisives (5,1 par match) depuis sa saison recrue (2,4) tandis que ses revirements (3,2) sont restés presque les mêmes (2,9).

La plupart des joueurs qui atteignent la 14e année de la NBA ont apporté de nombreux changements à leur jeu. Ce qui est différent à propos de Durant, c’est que son QI de basket-ball croissant n’a pas été compensé par une baisse de l’athlétisme. Il n’est plus le même athlète qu’il était plus jeune, surtout après s’être déchiré le talon d’Achille il y a deux ans et demi. Mais il compte moins sur son athlétisme pour marquer que quiconque l’a précédé. Il n’y a jamais eu de 7 pieds avec sa capacité à tirer et à gérer le ballon. Durant est la prochaine étape dans l’évolution du jeu après Dirk Nowitzki. Il n’a pas besoin de créer d’espace pour tirer. Il l’a dès qu’il marche sur le court. Les joueurs utilisent des cônes pour simuler des défenseurs lors d’exercices. Les défenseurs de la NBA sont des cônes pour Durant.

La version entièrement formée de Durant peut toujours prendre ce que la défense lui donne. Ils ne peuvent pas l’empêcher de tirer, de conduire et de passer en même temps. Quelque chose est toujours ouvert. Il a rendu un jeu complexe simple en le décomposant en ses composants, en maîtrisant chacun d’entre eux, puis en les rassemblant tous.

Les points difficiles ont été éliminés de son jeu. Durant l’a simplifié à l’essentiel parce que c’est tout ce dont il avait besoin. Il n’a pas besoin de dribbler le ballon dans le sol pour créer un avantage. Il peut faire un mouvement simple, forcer la défense à répondre, puis partir de là. S’il n’aime pas ce qu’il voit, il peut abandonner le ballon, le récupérer et réessayer.

Le résultat est un joueur incroyablement efficace non seulement avec les coups qu’il tire mais avec le ballon lui-même. Selon les statistiques avancées de la NBA, Durant en moyenne moins de touches par match (69,5) et moins de temps de possession (quatre minutes) que n’importe quel autre des cinq meilleurs buteurs de la NBA cette saison. Et il les dépasse en points par touche :

Les cinq meilleurs buteurs en points par touche

Points du joueur par touche Points par match Points du joueur par touche Points par match Kevin Durant 0,427 29,6 Steph Curry 0,357 28,1 Giannis Antetokounmpo 0,354 26,5 Paul George 0,334 26,5 Ja Morant 0,301 26,2 Statistiques sur les matchs de dimanche.

L’efficacité mène à la cohérence. Il n’y a pas eu beaucoup d’oscillations entre les matchs pour lui cette saison car il a supprimé presque toutes les variables lorsqu’il s’agit de marquer. Durant prend le meilleur tir possible sur le moins de dribbles à chaque fois sur le sol. Il a le contrôle total jusqu’à ce qu’il quitte ses mains.

Tous les grands tireurs ont des mécanismes cohérents et reproductibles. C’est comme un swing de golf. Le tir n’est jamais exactement le même pour deux joueurs, mais cela n’a pas d’importance. Il s’agit moins de la façon dont vous lancez la tentative que de la faire de la même manière à chaque fois. Tout revient à laisser le moins de variables hors de votre contrôle possible. La seule variable qui reste pour Durant est de savoir si le tir entre.

Il est devenu une version vivante et respirante du robot de tir à sauter des Jeux olympiques d’été. Durant n’a pas marqué moins de 20 points dans aucun de ses 14 matchs et n’a marqué moins de 25 points qu’à deux reprises. Il n’a pas tiré à moins de 44% du terrain et n’a tiré à moins de 50% que deux fois.

Peu importe où il joue, qui le garde ou quelle est la couverture défensive. Plus rien n’a vraiment d’importance avec Durant.

Pas même ses coéquipiers. L’environnement offensif de la ligue n’est pas la seule chose qui fonctionne contre Durant cette saison. Les Nets sont l’une des équipes les plus dysfonctionnelles de la NBA. Personne ne sait si Kyrie Irving jouera à nouveau pour eux et James Harden a ressemblé à une coquille de lui-même tout en faisant face aux changements de règles et en se remettant d’une grave blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie lors des éliminatoires de la saison dernière. Brooklyn est passé de la cuisson au gaz en attaque au frottement de deux bâtons ensemble. Et l’un de ces bâtons ne fonctionne pas.

Durant commence rarement le jeu en tirant des coups. Cela n’arrive généralement pas avant que Harden ne vérifie et que Durant prenne le contrôle de l’offensive. Son taux d’utilisation passe de 29,4 % avec son partenaire à 35,7 sans lui, tandis que son taux d’assistance double presque de 22,3 à 43,5 %. La seule chose qui reste la même est son véritable pourcentage de tirs : 68 avec Harden et 68,6 sans lui. Durant a une base de scores incroyablement élevée, quel que soit son rôle en attaque. Ensuite, il bascule le reste de son jeu vers le haut ou vers le bas en fonction des besoins des Nets.

Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir Brooklyn à flot jusqu’à ce que Harden puisse recommencer. (Nous verrons si les 39 points de Harden contre la Nouvelle-Orléans vendredi sont une aberration ou un retour à la forme.) The Beard marque en moyenne le moins de points (19,5 par match) depuis sa dernière saison à Oklahoma City et son pourcentage de 2 points le plus bas. (46,6) depuis sa saison recrue. Il devrait être capable de le comprendre. Des joueurs comme Harden tombent rarement d’une falaise à 32 ans. Mais la marge d’erreur à Brooklyn a disparu sans Kyrie. Ils ont besoin de Durant et Harden à pleine puissance pour remporter un titre.

Le Brooklyn Big Three pourrait être considéré comme l’un des plus grands hypothèses de l’histoire de la NBA. Aucune équipe n’a jamais eu trois joueurs capables de créer leurs propres coups comme ce trio de Brooklyn. Maintenant, ils peuvent se séparer avant même d’avoir eu la chance de vraiment jouer ensemble.

La seule chose dont nous sommes sûrs, c’est que Durant marquera à un niveau élevé. Dirk est la comparaison historique la plus proche. Des joueurs comme Dirk et Durant peuvent être efficaces plus longtemps que presque n’importe qui d’autre car la taille et le tir ne diminuent pas avec l’âge. Les tireurs incroyablement grands n’ont pas de nombres premiers au sens normal du terme. Dirk a fait son dernier voyage aux éliminatoires de l’année 18, a récolté en moyenne plus de 18 points par match jusqu’à l’année 19 et a joué jusqu’à l’année 21. Et il était en baisse depuis un sommet beaucoup plus bas que Durant. Son record de points par match (26,6) serait le neuvième plus haut de la carrière de Durant.

Durant devrait être en mesure de maintenir ce rythme tant qu’il peut rester en bonne santé. Il a déjà subi plusieurs blessures graves au cours de sa carrière. Il a raté une série éliminatoire à Oklahoma City avec une fracture du pied avant même sa blessure au tendon d’Achille. S’appuyer autant sur Durant à ce stade de la saison ne faisait pas partie du plan de Brooklyn. L’absence de Kyrie et les difficultés de Harden ont mis beaucoup plus de pression sur lui. Les Nets ne peuvent pas offrir leurs meilleures nuits de joueur et s’attendre à gagner. Équilibrer ces deux priorités contradictoires sera le plus grand défi pour l’entraîneur de Brooklyn Steve Nash cette saison. Il a déclaré après leur victoire contre Oklahoma City dimanche que Durant jouait avec un « petit ajustement » à l’épaule.

Ce qui s’est passé avec Harden et Kyrie est la preuve que les plaintes populaires contre les super-équipes étaient exagérées. Il n’y a aucun moyen de garantir un championnat, peu importe le talent d’une équipe. Aucun plan ne survit au contact de la réalité. Quelque chose ne va pas toujours.

Des joueurs comme Durant sont jugés sur des anneaux même si personne ne peut en gagner un seul. Tout revient au contrôle. Les seules choses dont vous pouvez vous soucier dans la vie sont les choses que vous pouvez contrôler. Durant ne peut pas plus rendre Harden plus sain ou plus à l’aise avec les nouvelles règles qu’il ne peut faire vacciner Kyrie. Tout ce qu’il peut faire, c’est être la meilleure version possible de lui-même. Durant a atteint son plafond et personne n’en a jamais eu un plus haut. Cela doit suffire à lui et à tous les autres.

Les statistiques sont à travers les matchs de dimanche.

