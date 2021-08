Kevin Durant valorise son temps dans les Golden State Warriors

L’interview approfondie de Kevin Durant Pour BleacherReport dans lequel il partage des confidences avec Draymond Green a plusieurs chapitres et jours après avoir entendu les critiques des deux joueurs envers Kerr et Myers, de nouvelles réflexions ont été révélées par l’actuelle star des Brooklyn Nets. Dans celles-ci, KD analyse consciencieusement son passage par Guerriers de l’état d’or, déclarant qu’il s’est retrouvé avec une épine coincée, mais qu’il ne regrette ni sa signature pour eux, ni le moment où il a décidé de quitter l’équipe, créant un précédent en NBA en termes de mobilité remarquable entre les franchises de l’un des meilleurs de tous les temps.

“Quand j’ai pris la décision de rejoindre les Warriors, j’ai senti que mon basket avait atteint le niveau nécessaire pour faire mes preuves avec une équipe légendaire. Je voulais montrer au monde que je me foutais de ce qu’ils disaient de moi, et j’étais motivé pour voir comment mon jeu s’intégrait dans l’équipe. Je le ferais un million de fois de plus si je pouvais, je ne le regrette pas du tout », a argué un homme marqué par cette décision, pointé par beaucoup comme un lâche lorsqu’il est allé à la meilleure équipe du moment pour obtenir un anneau et renoncer à créer un héritage dans sa franchise d’origine, en assumant l’intégralité du rôle principal.

Durant pense qu’il peut gagner trois anneaux avec Brooklyn Nets

En plus de souligner à nouveau l’importance de son combat avec Green pour son départ des Warriors et à quel point eux et le personnel d’entraîneurs de l’équipe l’ont mal géré, Kevin Durant Il a déclaré qu’il a la conscience très tranquille et qu’il est satisfait des décisions qu’il a prises. “Je ne regrette rien, même pas d’être parti là-bas. Evidemment j’aurais aimé faire le triplé, on l’avait très serré. Quand je regarde mon passé là-bas, je me rends compte que c’était une étape très spéciale et que je savais comment choisir le moment pour je pense que dans les Nets on peut aspirer à gagner trois anneaux si on est tous en bonne santé”, a-t-il déclaré.