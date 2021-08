Kevin Durant veut éliminer la stigmatisation de la consommation de marijuana

Kevin Durant avec Thirty Five Ventures a investi beaucoup d’argent dans l’industrie du cannabis il y a quelques années, ils l’ont fait par peur des stéréotypes négatifs entourant le marijuana. “Nous avons réfléchi à deux fois”, a déclaré Rich Kleiman, directeur commercial de Durant et co-fondateur de Thirty Five Ventures and Boardroom. On sait maintenant que Weedmaps deviendra un sponsor officiel de Boardroom, le réseau multimédia fondé par Durant et Kleiman.

Ce nouveau partenaire produira une série de contenus originaux sur le cannabis qui accueillera une section sport et bien-être sur son site Internet afin de briser la stigmatisation de cette substance. “En tant qu’entreprise, Thirty Five Ventures est vraiment encouragée par l’opportunité de croissance de l’industrie du cannabis. Le partenariat avec un leader technologique comme Weedmaps change la donne, et ensemble, nous prévoyons de travailler pour normaliser la façon dont le cannabis est perçu. plante ; c’est fou qu’il y ait encore une stigmatisation autour de ça », a déclaré Durant.