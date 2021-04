Kevin et Jan Magnussen courront ensemble au Mans

Kevin Magnussen fera équipe avec son père, Jan, pour les 24 Heures du Mans 2021, les deux conduisant une voiture LMP2.

Après avoir été déposé par Haas, K-Mag a rejoint le championnat IMSA Sportscar pour 2021, signant avec Chip Ganassi Racing.

L’une des choses qu’il a dit être le plus désireux de faire à l’avenir est de participer à la course emblématique du Mans, et il a déclaré en décembre que son rêve était de pouvoir le faire aux côtés de son père, qui y est entré chaque fois. depuis 1999 et faisait partie de la gamme Corvette de 2004 à 2019.

Cependant, Jan ayant quitté l’équipe américaine à ce moment-là, Kevin doutait que ce soit possible.

«Nous avons toujours voulu le faire, mais je pense que c’est devenu plus difficile maintenant que mon père n’est pas pilote d’usine», a déclaré Magnussen à Autosport.

«Quand il était pilote Corvette, il y avait des opportunités de le faire parce que Corvette pouvait me placer dans la voiture pour Le Mans.

«Mais c’est devenu impossible avec juste de la logistique et du temps car il faut se préparer. Aussi, il est difficile pour Corvette de mettre un pilote dans la voiture pour Le Mans et pas le même pilote pour les autres grandes courses cette année-là.

«Maintenant qu’il n’est pas pilote d’usine, nous devrions le faire comme une LMP2 ou une GTE-Am, ce qui est difficile car nous sommes tous les deux des pilotes platine. Cela peut être difficile avec le statut du pilote, quel que soit le système. C’est un peu compliqué à ce sujet.

«Cela pourrait devenir délicat avec mon père. Mais nous garderons toujours un œil sur cela. »

Nous y voilà! Mon père et moi allons courir dans la même équipe au Mans cette année en LMP2. C’est quelque chose que nous essayons de faire depuis des années et c’est vraiment un rêve devenu réalité. pic.twitter.com/CfV8YYfs43 – Kevin Magnussen (@KevinMagnussen) 23 avril 2021

Le duo a fait exactement cela et a maintenant trouvé l’opportunité qu’ils recherchaient.

Ils rouleront dans la catégorie LMP2 pour l’équipe danoise High Class Racing, partageant une voiture avec Anders Fjordbach, un habitué de l’équipe.

Le jeune Magnussen l’a annoncé sur les réseaux sociaux, affirmant que c’était un rêve devenu réalité pour lui et son père.

“Nous y voilà!” il a dit.

«Mon père et moi allons courir dans la même équipe au Mans cette année en LMP2.

«C’est quelque chose que nous essayons de faire depuis des années et c’est vraiment un rêve devenu réalité.

Jan a conduit les 24 heures du Mans au total 22 fois et les a remportées quatre fois en catégorie GT. Ce sera sa première entrée dans la catégorie LMP2.

