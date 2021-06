Kevin Federline exigerait une évaluation psychologique si Britney Spears parvient à mettre fin à la tutelle de son père

Oui ok Britney Spears vous pouvez compter sur le soutien de votre ex-mari Kevin Federline comme il cherche à mettre fin sa tutelle controversée, il s’inquiète à l’idée de reprendre le contrôle total de sa vie “Sans aucune expertise”selon son avocat.

L’avocat Marc Vincent Kaplan a partagé les réflexions de Federline sur le souhait de Spears de mettre fin à la tutelle Jamie lance, le père du chanteur. Dans des déclarations au site Page Six, il a affirmé que les danseurs ont des inquiétudes en raison de décisions prises précédemment en termes de prise en charge médicale du chanteur ».Toxique”.

Durant l’audience virtuelle mercredi dernier devant le juge Benny Penny, Spears a parlé pendant plus de 20 minutes et a décrit la tutelle comme «injurieux”. Il a également dit que c’était médicamentée contre son gré avec du lithium et qu’il n’a pas le droit de se marier et d’avoir à nouveau des enfants. « J’ai un DIU en ce moment donc je ne tombe pas enceinte. Ils ne me laissent pas aller chez le médecin pour le faire enlever parce qu’ils ne veulent pas que j’aie d’autres enfants», a dénoncé l’artiste.

“Cette tutelle paie le salaire de beaucoup de gens. J’en ai marre“, il prétendait.

“Vous devez attendre pour savoir si un professionnel de la santé l’a prescrit, il existe une condition ou une base pour qu’il soit considéré comme un protocole médical appropriéKaplan continua. « Donc, si la tutelle prend fin sans évaluation préalable, vous voudrez savoir quelles étaient les conditions qui ont conduit à cette prescription», a expliqué l’avocat.

Malgré tes soucis, Federline pense que la santé et le bonheur de Spears sont essentiels pour ses deux fils, Sean Preston, 15 ans, et Jayden James, 14 ans.

“Kevin n’a pas vraiment d’informations supplémentaires sur ce qui se passe à propos de la tutelle, mais évidemment si Britney est dans un endroit sain, bon et fort, c’est génial. Il veut qu’elle soit heureuse et en bonne santé“, a ajouté Kaplan lors d’une conversation avec le média susmentionné.

Federline, 43 ans, et Spears, 39 ans, ils se sont mariés de 2004 à 2007.

Britney Spears est actuellement en couple avec mannequin et acteur Sam Asghari, qui s’est prononcé à différentes reprises contre la tutelle et le jour de l’audience devant le juge Il a téléchargé une photo sur Instagram dans laquelle il portait un t-shirt avec le hashtag #FreeBritney.

La prochaine audience est prévue le 14 juillet.Kevin Federline (.)

Une source proche du dossier a confirmé à CNN que la chanteuse, qui était en vacances à Hawaï, avait exhorté son avocat, Samuel Ingham III à aller de l’avant avec le les documents juridiques nécessaires pour mettre fin à votre tutelle de près de 13 ans.

Ingham a été nommée avocate de Spears par la juge Reva GoetzIngham en 2008. Lors de ses déclarations devant le tribunal la semaine dernière, la chanteuse a déclaré plus d’une fois qu’elle voulait engager un avocat de son choix et a demandé au juge de l’aider à mettre fin à la tutelle, sans passer par une évaluation psychologique. «Je ne devrais pas être sous tutelle si je peux travailler et gagner de l’argent et travailler pour moi-même et payer d’autres personnes. Cela n’a pas de sens », a-t-il soutenu. “Je veux seulement qu’on me rende ma vie. 13 ans ont passé et c’est assez ».

Dans son témoignage, Britney s’est même comparée à une victime de traite à des fins d’exploitation sexuelle. “Il travaillait sept jours sur sept, sans jours de congé. En Californie, la seule chose comme ça s’appelle le trafic sexuel : faire travailler n’importe qui contre son gré, lui enlever tous ses biens, carte de crédit, argent liquide, téléphone et passeport.”.

Sur ce qu’elle veut dans l’immédiat, elle a été claire et directe : mettre fin à la tutelle pour redevenir propriétaire de son argent et de ses décisions. À propos de son père et de l’équipe qui le conseillait, il suggéra sans ambages : « Je veux poursuivre ma famille. Ils devraient être en prison ».

De son côté, l’équipe juridique du père, Jamie Spears, a refusé de répondre au témoignage de Britney pour “préserver sa vie privée” et de ne pas faire apparaître “des détails sur son état de santé” en audience publique et en présence de journalistes. . “Ils ont déjà fait du bon travail en faisant exploser ma vie“, a déclaré le chanteur en interrompant l’un des avocats.

Vivian Thoreen, avocate du père de Spears, a fait une brève déclaration en son nom après avoir parlé avec lui pendant une pause. “Il est désolé de voir que sa fille souffre et souffre autant”dit Thoreen. “M. Spears aime sa fille et elle lui manque beaucoup.”

Source : Infobae