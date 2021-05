Kevin Feige de Marvel admet sa faute avec le scandale de blanchiment à la chaux du docteur Strange

Avec le docteur Strange dans le multivers de la folie voyant Stephen Strange de Benedict Cumberbatch voyager vers d’autres réalités, il en rencontrera peut-être une où l’Ancien est non seulement toujours en vie, mais un homme asiatique comme dans les bandes dessinées. Dans tous les cas, en revenant sur Shang-Chi et la légende des dix anneaux, ce sera l’occasion de voir si Marvel Studios a bien appris sa leçon du docteur Strange. À savoir, le vrai mandarin, joué par Tony Leung, est le principal antagoniste du film, et c’est un personnage qui a une histoire risquée en étant représenté de manière stéréotypée, en particulier dans ses premières apparitions dans la bande dessinée.