Kevin Feige de Marvel confirme le match surprise de la bande-annonce de Shang-Chi

Jeudi dernier, la deuxième bande-annonce de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux est tombée, et cela nous a donné plus de contexte pour ce à quoi nous pouvons nous attendre du prochain film Marvel Cinematic Universe. Mais comme le font souvent les bandes-annonces de Marvel, une surprise a été réservée pour la fin. Nous avons eu un bref aperçu d’un combat en cage entre un humanoïde monstrueux et un sorcier, et les fans ont rapidement spéculé qu’il s’agissait de personnages familiers du MCU, Abomination et Wong. Maintenant, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a confirmé qu’ils avaient raison avec cette hypothèse.