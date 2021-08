Kevin Feige de Marvel dévoile tous les secrets autour de Spider-Man: No Way Home

Seulement, Kevin Feige ne pense pas qu’il existe un secret supplémentaire autour de Spider-Man: No Way Home, du moins du côté de Marvel. Alors que nous nous attendons tous à un manque de détails en ce qui concerne le prochain film MCU, Spider-Man: No Way Home semble faire un effort supplémentaire pour rester hors du radar, d’autant plus que Eternals laisse tomber une deuxième et dernière bande-annonce , et il ouvre dans les salles un mois avant. UNE! S’ouvrant sur le buzz qui tourbillonne autour du projet, Feige a déclaré à CinemaBlend :