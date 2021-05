Kevin Feige de Marvel rend le son des éternels magnifique grâce à Chloé Zhao

Les films Marvel sont fortement axés sur CGI, et pour une bonne raison. Représenter des êtres surpuissants et la destruction de l’environnement est difficile, donc CGI est un moyen pour les créateurs de surmonter les limitations physiques. Une grande plainte à propos du MCU est la grande quantité d’environnements CGI et d’arrière-plan qui ne semblent pas toujours réels. Chloé Zhao cherche à ajouter son style à couper le souffle au MCU, et cela pourrait influencer la façon dont les futurs films MCU sont abordés.