Kevin Feige n’a pas d’ego, donc la meilleure idée gagne toujours ⋆ .

Sebastian Stan: Kevin Feige n’a pas d’ego, la meilleure idée l’emporte toujours

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, est sans aucun doute l’une des principales raisons pour lesquelles l’univers cinématographique Marvel est devenu la franchise méga-blockbuster qu’elle est connue aujourd’hui. Dans une récente interview avec Collider, Le faucon et le soldat de l’hiver La star Sebastian Stan réitère le rôle vital de Feige dans le succès des projets MCU précédents et à venir, louant la façon dont il a toujours aimé travailler avec Feige en raison de l’humilité et de la passion constante du producteur de Marvel.

«Je pense que l’une des choses que j’ai toujours aimées chez lui, c’est sa modestie et sa reconnaissance incroyable quand quelque chose fonctionne». Dit Stan sur Feige. «10 ans, 11 ans, combien d’années maintenant, j’ai l’impression que cette exubérance enfantine est toujours là. Vous voyez le scintillement dans ses globes oculaires alors qu’il s’allume et lorsque vous parlez d’un personnage qu’il aime. … Je pense qu’il est amoureux de ce qu’il fait, et je pense que c’est en grande partie pourquoi il y a une passion constante de sa part de toujours trouver des façons intéressantes de raconter l’histoire qui ont du sens.

Il a continué à saluer Feige et la volonté du studio de prendre des risques afin de donner plus de profondeur à ses personnages, «Je ne sais pas, il n’obtient pas beaucoup de crédit pour ça, en fait, j’ai envie. Je pensais que WandaVision était une putain de grosse prise créative. Et tu sais que Loki va être son propre truc, non? Et encore une fois, notre ton est très différent parce que nous étions dans le ton des films, et c’est d’une manière beaucoup plus ancrée. Mais encore une fois, nous développons maintenant ce genre d’aspect de comédie entre amis pour ces gars-là. Il y a une comédie pour ce personnage de Winter Soldier qui n’y était jamais auparavant. Et [Feige is] personne du peuple, il s’entoure des meilleurs. Et son truc c’est toujours, la meilleure idée l’emporte. Il n’y a pas d’ego là-bas, mec, et tu sais que c’est une chose énorme, énorme, énorme.

Le faucon et le soldat de l’hiver

Avec Anthony Mackie et Sebastian Stan, Le faucon et le soldat de l’hiver reprend les événements au cours desquels Sam Wilson, alias The Falcon, a reçu le bouclier emblématique en vibranium de Steve Rogers afin de prendre le relais de Captain America tandis que Bucky Barnes, alias The Winter Soldier, conserve son surnom mais l’utilise pour l’héroïsme plutôt. Malgré cela, Sam cherche à forger sa propre voie et à retirer le surnom de Cap pour honorer correctement l’héritage de Steve tandis que Bucky subit un traitement thérapeutique pour corriger les torts de son passé, mais lorsqu’une nouvelle menace pour le monde émerge et que les États-Unis décident d’élire un nouvelle casquette à la morale plus discutable, le duo titulaire doit faire équipe dans une aventure mondiale qui mettra à l’épreuve leurs capacités – et leur patience.

Réalisée par Kari Skogland, la série de six épisodes est écrite par l’écrivain en chef Malcolm Spellman avec John Wick le créateur Derek Kolstad fait également partie de l’équipe d’écriture / création de la série.

Les quatre premiers épisodes de Le faucon et le soldat de l’hiver sont déjà disponibles en streaming sur Disney +.