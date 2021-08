Kevin Feige nous a donné le premier indice sur la date de sortie de “Avengers 5” de Marvel

Marvel a annoncé 14 titres de la phase 4 fin juillet 2019, juste après la fin de la saga Infinity. C’était un grand nombre de nouvelles aventures MCU et d’excellentes nouvelles pour les fans de l’univers cinématographique. C’était également la première fois que Marvel annonçait l’inclusion d’émissions de télévision Disney Plus dans le MCU. Malgré tous ces nouveaux films et séries télévisées, l’événement n’a eu aucune annonce Avengers 5. Marvel n’a même pas mentionné Spider-Man 3 lors de l’événement – ​​nous apprendrons plus tard le combat de Disney avec Sony contre Spidey. Marvel a depuis ajouté encore plus de films et d’émissions de télévision au MCU. Mais il est resté loin d’annoncer la date de sortie d’Avengers 5 dont nous rêvions. Maintenant, deux ans plus tard, le patron de Marvel, Kevin Feige, a déclaré que nous ne devrions pas nous attendre à un autre film croisé épique des Avengers de si tôt.

Pourquoi il n’y a pas encore de film Avengers 5

Juste après le Comic-Con 2019, nous avons expliqué pourquoi nous ne pouvions pas avoir un autre film Avengers si peu de temps après Fin du jeu. Tout d’abord, nous avions atteint un tournant pour les histoires d’Avengers. Il n’y avait aucun moyen pour Marvel de surpasser Fin du jeu, et le studio ne devrait pas tenter de le faire si tôt. Il a fallu une décennie de films MCU interconnectés pour aboutir à Infinity War et Endgame. Maintenant, la franchise a besoin d’une pause et d’un redémarrage.

Après Endgame, nous avons perdu certains de nos héros préférés. Iron Man (Robert Downey Jr.) et Black Widow (Scarlett Johansson) sont morts héroïquement. Steve Rogers (Chris Evans) a retiré son bouclier brisé, vivant sa vie dans une réalité alternative. Les Avengers ont maintenant besoin de nouveaux dirigeants et membres d’équipe. Et nous avons besoin de plus de films et d’histoires pour les aimer autant que les anciens.

De même, avec Thanos (Josh Brolin) définitivement hors de cause, le MCU a besoin d’autres méchants dangereux que les fans adorent détester. Sans parler de toutes les propriétés de super-héros dont Marvel a hérité après l’acquisition de Fox. Deadpool, les Fantastic Four et les X-Men ont tous besoin d’une introduction appropriée avant qu’une future date de sortie d’Avengers 5 puisse être révélée.

ça a déjà commencé

Toutes les émissions de télévision et tous les films de la phase 4 que nous avons vus jusqu’à présent ont encore enrichi les arcs des membres restants de l’équipe Avengers. Ils ont également introduit de nouveaux personnages et/ou variantes. Nous avons vu quelques nouveaux méchants émerger, dont un qui a le potentiel d’être meilleur que Thanos. Plus important encore, le MCU nous a apporté un tout nouvel élément qui influencera les futures histoires des Avengers : le multivers.

Nous devons également réajuster nos attentes pour les titres MCU. Tous les nouveaux films ou émissions de télévision ne doivent pas nécessairement être aussi massifs que Fin du jeu. Cela inclut toute aventure Avengers 5 que Marvel pourrait proposer. Nous devrons réinitialiser nos attentes en conséquence et attendre que le prochain crossover Avengers évolue naturellement.

Spéculation sur la date de sortie d’Avengers 5

Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a répondu à Avengers 5 lors d’une interview avec Collider. Sans offrir une estimation de la date de sortie réelle pour le prochain film des Avengers, Feige a laissé entendre que le film n’arriverait pas de sitôt.

“Je pense que nous voulons qu’il y ait un laps de temps raisonnable à partir de la fin du jeu pour commencer une nouvelle saga, qui est déjà en cours et déjà commencée”, a déclaré Feige. “Et puis vous avez besoin de temps, comme vous l’avez fait dans la phase 1, pour construire cette saga avant de commencer à rassembler tout le monde.”

Mais comme le souligne Collider, nous ne sommes plus en phase 1 ou 2. Le MCU est maintenant beaucoup plus riche. Nous avons tellement de personnages différents que chaque film et émission de télévision se concentre sur les équipes plutôt que sur les aventures en solo. C’est-à-dire que nous verrons différentes combinaisons d’Avengers bien avant d’avoir un nouveau film d’Avengers.

Avengers 5 pourrait avoir une date de sortie en 2025 au plus tôt, mais ce ne sont que des spéculations à ce stade. Marvel a planifié son calendrier de films jusqu’en 2023, et il n’est pas pressé d’annoncer des titres supplémentaires. Après tout, 2020 a été une année perdue en termes de versions de MCU. Marvel travaille toujours sur un arriéré important de films et d’émissions de télévision qui nous divertiront encore quelques années.