Kevin Feige parle de la fin de Shang-Chi et de la façon dont cela pourrait changer le héros à l’avenir

Cette histoire entre en spoilers pour le nouveau film de Marvel Studios Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Ne lisez pas en avant si vous n’avez pas encore vu le film ou si vous êtes inquiet à l’idée de découvrir des choses sur la fin.

L’histoire d’origine de Destin Daniel Cretton, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, présente un nouveau personnage fascinant au MCU, qui apporte avec lui de nouveaux pouvoirs inattendus et un coin fantastique des mondes de la bande dessinée. Comme nous l’apprenons dans l’ouverture du film, les Anneaux du titre existent depuis des milliers d’années et ont été possédés par Wenwu (Tony Leung) car il les a utilisés pour acquérir autant de pouvoir que possible. Son désir de conquérir Ta Lo a ébranlé sa moralité et la promesse de retrouver éventuellement son véritable amour l’a finalement poussé à bout. Mais à la fin du film, les Anneaux appartiennent désormais à Shang-Chi (Simu Liu), et cela change tout.