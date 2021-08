Kevin Feige répond après que Simu Liu a appelé le chef honoraire de Disney pour ses commentaires sur “l’expérience”

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Après un an de retard, la phase quatre du MCU bat son plein. Et avec Black Widow dans la vue arrière, les fans auront droit à trois nouveaux films en succession rapide. Ensuite, Shang-Chi de Destin Daniel Cretton et la légende des dix anneaux, qui mettra en vedette Simu Liu en tant que personnage principal. Et maintenant, Kevin Feige de Marvel Studios a répondu après que Liu a appelé un grand honneur de Disney pour avoir qualifié Shang-Chi d'”expérience”.