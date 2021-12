Kevin Feige : Si Daredevil vient au MCU, Charlie Cox aussi

Le patron de Marvel, Kevin Feige, a révélé dans une nouvelle interview que si le personnage de Daredevil revenait au MCU, l’acteur Charlie Cox reprendrait ce rôle.

« Si vous deviez voir Daredevil dans les choses à venir, Charlie Cox, oui, serait l’acteur jouant Daredevil », a déclaré Feige à CinemaBlend. « Où nous voyons cela, comment nous voyons cela, quand nous voyons cela, reste à voir. »

En d’autres termes, cette déclaration équivaut effectivement à une énorme confirmation – mais sans qu’elle soit liée à un projet définitif, cela ne signifie pas vraiment grand-chose pour l’instant. Feige l’exprimant ainsi comme Spider-Man: No Way Home entre en salles le 17 décembre pourrait s’avérer être une légère allumette dont la signification pourrait bientôt être mieux comprise, car il a été largement dit que Peter Parker croiserait Daredevil (ou son identité civile, Matt Murdock). Ou, s’ils ne se rencontrent pas, nous aurons beaucoup plus de temps pour réfléchir à ce que Feige pourrait avoir en tête et Marvel pourrait planifier.

Malheureusement, la citation ci-dessus est tout ce que Feige avait à dire sur ce qui attend Daredevil.

La série télévisée Daredevil est maintenant diffusée sur Netflix et Spider-Man: No Way Home sortira en salles le 17 décembre. Sur Netflix, la série de Daredevil s’est déroulée de 2015 à 2018 et a duré 39 épisodes sur trois saisons jusqu’à ce que le service de streaming l’annule.