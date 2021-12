Kevin Feige vient de faire allusion à un redémarrage majeur de la série Marvel que nous mourons d’envie de voir

Le redémarrage de Marvel Daredevil est le genre de rumeur MCU qui revenait sans cesse cette année grâce à deux projets de la phase 4 prévus pour une première en 2021. L’un d’eux est le très attendu Spider-Man: No Way Home et l’autre est Hawkeye, qui est déjà en streaming sur Disney Plus. Les deux présenteraient des camées clés de Daredevil, les acteurs de Netflix revenant aux rôles de Marvel dans lesquels ils excellaient.

Charlie Cox incarnera Matt Murdock dans No Way Home, et Vincent D’Onofrio reviendra dans le rôle de Wilson Fisk/Kingpin. C’est ce que disent toutes les rumeurs. Cette année, nous avons vu les stars de Daredevil danser autour du sujet, en particulier Cox, qui a diffusé des rumeurs de camée Spider-Man dans différentes interviews. Mais Marvel vient de confirmer l’aspect Cox du puzzle Daredevil, et cela s’est produit juste à temps pour la première rumeur de No Way Home.

Avertissement : Certains spoilers pourraient suivre ci-dessous.

Les rumeurs de No Way Home et Hawkeye

Le camée de Daredevil dans No Way Home a fuité tellement de fois que ce n’est même pas un spoil. Charlie Cox a essayé de nier son implication à plusieurs reprises, mais cela n’a pas fonctionné. À ce stade, nous pensons savoir précisément comment Murdock apparaîtra dans No Way Home. C’est le vrai spoil à éviter si vous voulez encore des surprises. L’essentiel est que Daredevil ne conviendra pas dans ce film Marvel.

Séparément, l’épisode 3 de Hawkeye a déjà taquiné Kingpin, et nous avons probablement vu D’Onofrio au début de l’épisode. Nous nous attendons à ce que le méchant fasse une apparition dans la scène post-crédits après l’épisode 4, qui sera diffusé ce mercredi.

Mais il est important de noter que les personnages de Daredevil et Kingpin que nous verrons dans le MCU ne sont pas ceux que nous aimions dans Daredevil de Netflix. Cette émission télévisée s’est terminée après trois saisons, et ces événements ne seront pas canon pour le MCU.

Les rumeurs disent que Marvel fera un redémarrage en douceur de la série, en gardant les acteurs qui ont joué ces personnages en place. C’est pourquoi ils se sentiront familiers au public. Mais ce ne seront que des variantes des personnages que nous avons vus dans Daredevil sur Netflix. C’est le multivers qui permet à Marvel d’adopter cette approche.

Peter Parker, Ned et MJ dans Spider-Man: No Way Home trailer 2. Source de l’image: Sony

Marvel confirme que Charlie Cox est Daredevil dans le MCU

Marvel n’a pas encore révélé quand le projet Daredevil du MCU fera ses débuts. Cependant, Kevin Feige a finalement abordé la question dans une interview avec CinemaBlend. Mais il l’a fait d’une manière très cryptique :

Si vous deviez voir Daredevil dans les choses à venir, Charlie Cox, oui, serait l’acteur jouant Daredevil. Où nous voyons cela, comment nous voyons cela, quand nous voyons cela, reste à voir.

Feige n’a pas reconnu les rumeurs de No Way Home ou de camée Hawkeye. Il n’a rien dit de Kingpin, ni taquiné le redémarrage de Daredevil que les fans attendaient, depuis que Netflix a dû annuler sa course.

Cela correspond à ce que l’on attend du cerveau derrière le succès massif du MCU. Feige n’est pas sur le point de dire aux fans ce qu’ils veulent entendre et de gâcher les surprises à venir. C’est même si des rumeurs ont déjà « ruiné » certains d’entre eux. Mais Feige a laissé tomber la grande confirmation de Charlie Cox juste à temps pour les grandes révélations de Marvel.

Nous verrons probablement Kingpin cette semaine, puis les critiques de No Way Home tomberont le 13 décembre, quelques jours avant la première en salle du film. Marvel’s Daredevil sera sûrement l’un des sujets principaux du prochain grand film de Spider-Man.