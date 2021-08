Kevin Feige vient de nous donner les nouvelles de la sortie de ‘Deadpool 3’ que nous mourons d’envie d’entendre

Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a foulé le tapis rouge plus tôt cette semaine lors de la première de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux. Comme prévu avec les événements MCU très attendus, Feige a donné plusieurs interviews. Il a abordé diverses choses sur le film en question, mais il a également répondu à des questions sur d’autres projets MCU. Feige a abordé le mystère de la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Il a donné aux fans un calendrier provisoire pour Avengers 5. Et il a confirmé les rumeurs selon lesquelles Ironheart ferait ses débuts dans Black Panther: Wakanda Forever. En plus de tout cela, il a finalement abandonné le genre de mise à jour de la version « Deadpool 3 » que nous attendions tous.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’atteindre le prix le plus bas de tous les temps sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 179,99 $ Vous économisez : 69,01 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Rumeurs sur la date de sortie de Deadpool 3

Après que Disney a acheté Fox il y a quelques années, l’ancien PDG de Disney, Bob Iger, a confirmé que Deadpool sera la seule propriété de Fox Marvel à rester telle quelle. Le personnage sera adapté pour s’adapter au MCU, mais il sera toujours le Deadpool que nous connaissons et aimons tous. Le même Ryan Reynolds jouera le Merc with a Mouth dans le même style. La dynamique que Deadpool apportera à la table devrait être incroyable.

Mais Marvel ne s’est jamais engagé sur une fenêtre de sortie. Quant à Reynolds, il trolle les fans avec des blagues sur Deadpool 3 depuis que Marvel a obtenu les droits du personnage. Mais l’acteur a récemment déclaré que le tournage pourrait commencer en 2022. Cela correspond aux récentes rumeurs selon lesquelles la date de sortie de Deadpool 3 pourrait être novembre 2023.

Selon les dernières mises à jour de Marvel, nous aurons cinq films MCU en 2023, dont trois projets mystérieux répertoriés comme “Sans titre”. L’un d’eux pourrait très bien être Deadpool 3, mais ce ne sont que des spéculations.

Entre Kévin Feige

En parlant à ComicBook, le haut dirigeant de Marvel a abordé les récentes estimations de Reynold selon lesquelles Deadpool 3 a de bonnes chances de commencer le tournage l’année prochaine. Lorsqu’on lui a demandé si Marvel avait une fenêtre de sortie pour Deadpool 3 en interne, Feige a répondu: “nous le faisons”.

“Le script est en préparation et Ryan y travaille très dur avec nos scénaristes en ce moment même”, a poursuivi Feige.

Voici ce que Reynolds a dit à propos du tournage de Deadpool 3 l’année prochaine :

Le pourcentage de chance ? Je ne sais pas. Je ne pouvais pas attribuer un pourcentage à cela. Je dirais que c’est 50/50 peut-être ? Nous le développons très activement et le mettons en assez bonne forme. C’est quoi le mois d’enfer ? Août? Ah l’année prochaine ? Probablement sacrément bien. Je dirais 70%.

Deadpool a déjà rejoint le MCU, et vous l’avez manqué

En attendant que Marvel confirme la date de sortie de Deadpool 3, nous vous rappelons que Deadpool a déjà franchi la barrière du MCU. Il a traîné avec Korg (Taika Waititi), livrant une brillante vidéo de réaction pour promouvoir Free Guy. Nous avons deux personnages Marvel qui parlent pour la première fois en dehors d’un film MCU. Deadpool et Korg réagissent à un film avec Ryan Reynolds et Taika Waititi. Free Guy est un film Fox-Disney qui présente quelques brillants camées Marvel. Ils ne sont possibles que parce que Disney a acheté Fox.

Deadpool et Korg réagir à Free Guy est aussi méta que possible. Ce sont des scènes comme celle-ci qui illustrent pourquoi nous avons hâte que Marvel lâche Deadpool dans le MCU.