Kevin Feige vient de révéler quand le remplaçant d’Iron Man fera ses débuts dans le MCU

Il n’y a pas d’univers cinématographique Marvel sans la représentation de Tony Stark par Robert Downey Jr. Iron Man est le film qui a rendu possible l’ensemble du MCU. Et Iron Man est le super-héros qui a fait oublier à tout le monde tous les autres héros. Le monde a cessé de se soucier de Spider-Men, Batman et Superman une fois Iron Man de Stark apparu. Le héros a eu une mort déchirante et déchirante dans Fin du jeu, menant les Avengers au genre de victoire qu’il avait toujours espéré. Mais il n’a pas survécu à cette bataille finale et maintenant nous avons besoin d’un remplaçant.

Iron Man est peut-être mort dans le MCU, mais nous avons des raisons de croire qu’il reviendra sous plusieurs formes. C’est et si… ? cela nous apportera une variante différente de Tony Stark dans les semaines à venir. Il y a aussi des rumeurs d’autres Tony Starks que RDJ pourrait représenter à l’avenir. Mais rien n’est confirmé pour le moment. Le meilleur remplaçant d’Iron Man est Ironheart (Dominique Thorne) en ce moment. Et Kevin Feige vient de confirmer qu’elle apparaîtra dans l’univers Marvel avant les débuts de son émission Disney Plus.

Meilleure offre du jour Les meilleures prises intelligentes Alexa sur Amazon sont en quelque sorte à seulement 5 $ chacune ! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Pourquoi Ironheart est la meilleure alternative à Iron Man

C’est en juillet 2018 que nous avons entendu une folle rumeur de MCU. Marvel travaillait soi-disant sur un script Ironheart qui avait fuité.

À l’époque, les fans étaient encore sous le choc après les événements d’Infinity War. La moitié de nos héros bien-aimés venait de disparaître. Mais nous avions déjà vu des preuves que le prochain film des Avengers annulerait les morts. Nous nous attendions déjà à ce que certains des six Avengers d’origine meurent ou prennent leur retraite après Fin du jeu. La rumeur d’Ironheart, bien qu’elle n’ait été confirmée que des années plus tard, nous a fait penser qu’Iron Man pourrait faire partie des victimes d’Avengers 4. Une fois Iron Man parti, le monde aurait besoin d’un autre super-héros “Iron-quelque chose”.

Nous n’avons aucune idée si ce script était la vraie affaire. Mais ce qui compte ici, c’est que Marvel a confirmé le projet Ironheart à la fin de l’année dernière. Ce sera une émission télévisée Disney Plus avec Thorne. C’est le meilleur signe qu’Ironheart est le principal remplaçant d’Iron Man du MCU pour le moment.

Autres équivalents d’Iron Man

Ironheart mis à part, avoir un Tony Stark du multivers rejoindre ou contrarier les principaux Avengers de la Terre serait incroyable. Cependant, nous ne savons pas si nous verrons cela dans les films MCU.

D’un point de vue différent, Marvel a également introduit un remplaçant différent d’Iron Man. Nous avons vu une variante Kang (Jonathan Majors) à Loki. Une variante de Kang beaucoup plus jeune appelée Iron Lad pourrait rejoindre les Young Avengers sur la route. Et Marvel est définitivement en train de semer les graines d’un crossover Young Avengers. Il n’y a aucune raison pour qu’Iron Lad et Ironheart apparaissent dans le même projet MCU, aussi déroutant que cela puisse être.

La grande révélation de Ironheart de Kevin Feige

Les rapports des derniers jours ont indiqué que Riri Williams apparaîtra dans le MCU avant le spectacle Ironheart. Plus précisément, nous avons entendu dire que Thorne jouerait Williams dans Black Panther: Wakanda Forever. La suite devrait sortir le 8 juillet 2022.

On dirait que d’autres tournages de films au centre-ville de #Worcester sont en préparation. Rue commerçante. #BlackPanther pic.twitter.com/jr15bhD2eT – telegramdotcom (@telegramdotcom) 17 août 2021

Une photo de tournage divulguée pour Black Panther 2 indiquait que Marvel tournait des scènes au MIT. C’est là que Riri Williams est étudiante. Nous avons vu pour la dernière fois Stark’s Iron Man au MIT dans cette démo technologique emblématique de BARF au début de la guerre civile.

Le patron de Marvel, Kevin Feige, a confirmé les rumeurs à Comicbook. “Nous tournons Black Panther: Wakanda Forever, en ce moment, et le personnage de Riri Williams, vous vous rencontrerez d’abord dans Black Panther 2”, a-t-il déclaré. “Elle a commencé à tourner, je pense, cette semaine avant sa série Ironheart.” Séparément, Variety a également confirmé la nouvelle.

Dans les bandes dessinées, Williams devient Ironheart avec l’aide d’Iron Man. On ne sait pas comment cela se passera dans le MCU maintenant qu’Iron Man est mort. Mais comme les fans de Marvel le savent tous, il y a quelqu’un à Wakanda qui connaît la technologie.