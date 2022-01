Kevin Garnett nomme MJ de cette ère NBA, et ce n’est pas LeBron James

Kevin Garnett est l’une des plus grandes stars du basket-ball de tous les temps.

En tant que tel, il a une perspective unique sur ce qu’il faut pour être particulièrement significatif et percutant en tant que joueur de votre génération.

Cette semaine, Garnett a donné son avis sur qui est le Michael Jordan de cette ère NBA actuelle.

Sa réponse a pris certaines personnes au dépourvu.

« Il joue avec le Michael Jordan de son époque », a-t-il déclaré à Baxter Holmes d’ESPN en parlant d’Andrew Wiggins. «La connaissance qu’il tire non seulement de Steve Kerr et de ce personnel d’entraîneurs, mais de ce pedigree d’excellence qu’ils poussent là-bas à Golden State – vous ne pouvez pas venir là-bas et être moins que. Ce sont des champions là-dedans. Ces gars-là ont gagné ensemble. Ils ont été dans le sable. Ils ont été dans le terrier ensemble. Je pense que cela le motive.

En raison de la façon dont les Golden State Warriors ont joué cette année, les débats ont fait rage intensément concernant qui est supérieur entre Curry et LeBron James.

Clairement, Garnett pense que c’est Curry.

Garnett n’a jamais hésité à le garder réel. Qu’il dissèque les capacités de James en tant que bavard, donne un aperçu de sa relation avec Ray Allen ou interpelle les propriétaires d’équipes de la NBA, il raconte comment c’est.

Ces commentaires les plus récents n’en sont qu’un autre exemple.

