Kevin Garnett règle une fois pour toutes le débat MJ contre LeBron

La conversation sur qui est le meilleur entre Michael Jordan et LeBron James est difficile.

Les deux hommes apportent leurs propres atouts et inconvénients.

Chaque fois que quelqu’un s’exprime sur ce sujet, il semble généralement biaisé d’une manière ou d’une autre. Soit ils jouaient avec l’un, soit avec l’autre.

Heureusement, cette semaine, un observateur impartial a émergé.

Dans une interview avec GQ Magazine, la légende de la NBA Kevin Garnett a parlé de la différence entre James et Jordan.

« C’est un niveau de respect différent », a-t-il déclaré.

« Michael Jordan, je le considérais comme un putain de dieu. Et je pensais qu’il était ma version de ce à quoi ressemblait le basket-ball. Et avec LeBron, c’était plus comme le petit pote. Voici le petit pote qui grandit, et mec, le petit pote va mieux que tout le monde ! Bon sang !

« … Je lui ai définitivement dit des conneries. Je lui ai définitivement dit des trucs fous. Il m’a définitivement dit des trucs fous… Tu dois avoir ça en toi pour pouvoir avoir ces épaules pour le porter. Aucun homme n’est parfait dans cette merde, et il n’y a pas de livre révélateur sur la façon de faire cette merde. Il a fait un super boulot. J’avais juste l’impression que c’était juste de lui donner ce respect.

Au fil des ans, de nombreux athlètes ont pesé dans le débat Jordan vs James. Allen Iverson l’a fait. Floyd Mayweather l’a fait. Shawn Kemp l’a fait. En fait, même des non-athlètes comme l’ancien président Donald Trump l’ont fait.

Et pourtant, le débat ne se termine jamais.

Dans des années, les gens vont probablement encore se demander qui est le vrai grand de tous les temps.

