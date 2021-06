Kevin Garnett reproche à Kyrie Irving d’avoir marché sur le logo des Celtics: “Besoin d’être meilleur”

Kevin Garnett a mis Kyrie Irving sur le coup pour avoir piétiné le logo « Lucky » des Boston Celtics.

Garnett, qui vient d’être nommé au Temple de la renommée de la NBA, a joué six saisons avec les Celtics et a remporté un championnat avec l’équipe en 2008. Il a toujours des sentiments forts pour son ancienne équipe et s’est opposé au geste de l’attaquant de Brooklyn Irving lors du 30 mai. Jeu.

Irving s’est dirigé vers le centre du terrain du TD Garden et s’est fait un devoir de glisser ses pieds sur le logo.

“Donc, personne ne dira rien à propos de Kyrie Stomping ‘Lucky’ ?” Garnett a écrit lundi sur Instagram. “Nous allons juste faire comme si nous ne l’avions pas vu.”

« TF se poursuit… . Vous ne pouvez pas faire ça », a-t-il poursuivi. “Ce n’est pas coo à aucun niveau .. Nous devons tous être meilleurs frfr.”

Ancien joueur NBA Glenn “Big Baby” Davis, qui a joué aux côtés de Garnett sur les Celtics, a apparemment pris la légère encore plus personnellement et a semblé menacer Irving tout en défendant le logo “Lucky”.

“De vrais taureaux ***”, a écrit Davis. “Comme je l’ai dit, vous avez de la chance de marcher sur tous ceux qui ont joué pour cette équipe. Gardez le basket-ball merde avant que quelqu’un ne se blesse dans la vraie vie. “

L’attaquant des Brooklyn Nets Kevin Durant a répondu au commentaire avec “n *** a please” et a ajouté des smileys.

Kevin Durant et Glen ‘Big Baby’ Davis y allaient sur IG après les commentaires de Kevin Garnett à propos de Kyrie Irving marchant sur le logo des Celtics. pic.twitter.com/pn6C4uQcUX – ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 31 mai 2021

Garnett et Davis n’ont pas adressé leurs critiques au fan des Boston Celtics qui a jeté une bouteille sur Irving dimanche. La police de Boston a cité des témoins qui prétendent que 21 ans Cole Buckley de Braintree, Massachusetts – qui portait un maillot Garnett – a lancé une bouteille d’eau Dasani sur Irving alors que l’athlète descendait le tunnel après sa performance de 39 points, ce qui a donné à Brooklyn une avance de 3-1 sur les Celtics.

TheGrio a rapporté que Buckley a maintenant été banni à vie du TD Center.

“C’est malheureux que le sport soit arrivé à ce carrefour où beaucoup d’anciennes méthodes reviennent”, a déclaré Irving lors de la conférence de presse d’après-match. “C’est comme ça pour le divertissement depuis longtemps, avec un racisme sous-jacent et le fait d’être traité comme si vous étiez dans un zoo.”

Irving a poursuivi en disant que les fans se sentaient « en droit ici » simplement parce qu’ils avaient acheté un billet.

« Ils ont payé leurs billets – super, je suis reconnaissant qu’ils viennent assister à une excellente performance. Mais nous ne sommes pas au théâtre. Nous ne jetons pas de tomates et d’autres trucs au hasard sur les gens qui se produisent. »

Durant avait de nouveau le dos d’Irving alors qu’il appelait les fans indisciplinés pour leur comportement.

“Les fans doivent grandir à un moment donné”, a déclaré Durant. «Quand il s’agit de ces jeux, vous devez réaliser que ces hommes sont humains. Nous ne sommes pas des animaux. On n’est pas dans un cirque…”

“Ayez un peu de respect pour le jeu. Ayez un peu de respect pour les êtres humains. Et ayez un peu de respect pour vous-même », a-t-il poursuivi. « Votre mère ne serait pas fière que vous lanciez des bouteilles d’eau sur des joueurs de basket, que vous crachiez sur les joueurs ou que vous lanciez du pop-corn. Grandissez-vous et profitez du jeu. C’est plus grand que toi.

Kevin Durant a quelques mots pour le “fan” des Celtics qui a lancé une bouteille d’eau à Kyrie Irving : «Faites grandir le f–k et profitez du jeu. C’est plus grand que toi. pic.twitter.com/eKCc14Kdhn – Vidéos Nets (@SNYNets) 31 mai 2021

Irving, 29 ans, a été hué lors des matchs à Boston, mais compte tenu de son histoire là-bas, il ne s’attendait pas à un accueil chaleureux. Il a joué les saisons 2017-2018 et 2018-2019 à Boston mais pendant son mandat, les Celtics ont eu du mal, il s’est affronté avec ses coéquipiers et il n’aimait pas les fans qu’il juge racistes.

« Je veux dire, ce n’est pas la première fois que je suis un adversaire à Boston, alors j’ai hâte de rivaliser avec mes coéquipiers, et j’espère que nous pourrons rester strictement basket-ball ; il n’y a pas de belligérance ou de racisme, de racisme subtil et de gens criant des s–– de la foule », a déclaré Irving la semaine dernière.

