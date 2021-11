Kevin Garnett révèle la vérité sur l’incident des ‘Honey Nut Cheerios’ de La La Anthony

Kevin Garnett est réputé pour être l’un des orateurs les plus féroces de l’histoire de la NBA.

L’un de ses moments les plus notables serait survenu lors d’un match contre Carmelo Anthony et les New York Knicks en 2013.

Le duo s’y est mis verbalement tout au long du match, et quelque chose dit à Anthony en cours de route l’a mis en colère à un point tel qu’il a même essayé de confronter Garnett par le bus de l’équipe par la suite.

Anthony a finalement été suspendu un match pour ses actions.

Bien que personne ne puisse dire avec certitude ce que Garnett a dit à Anthony, une rumeur a commencé selon laquelle il lui avait dit que sa femme à l’époque La La Anthony avait le goût de Honey Nut Cheerios.

Des années plus tard, dans son livre « The Love Playbook », La La continuerait en disant que l’histoire n’était pas vraie.

«Je n’allais plus jamais évoquer l’incident des Honey Nut Cheerios. Mais, puisque j’écris ce livre, autant remettre les pendules à l’heure pour de bon », a écrit LaLa. « En fait, Kevin Garnett n’avait jamais dit que j’avais le goût des Honey Nut Cheerios. J’ai essayé de comprendre comment ce gros mensonge s’était transformé en une tempête médiatique. Je ne peux toujours pas répondre à celui-là. … Melo et Kevin sont cool aujourd’hui. Et maintenant ce n’est plus qu’un vague souvenir. »

Cela dit, elle a également admis qu’elle ne savait pas vraiment ce qui avait été dit.

« J’ai interrogé Melo à ce sujet et tout ce qu’il a dit, c’est que Kevin a dit des choses que vous ne devriez pas dire à une personne avec qui vous avez une amitié ou pour laquelle vous respectez », a poursuivi La La. « [Melo] lui a dit: ‘Je ne suis pas une recrue. Nous sommes dans cette ligue depuis un certain temps ensemble, alors ne me traitez pas comme vous traiteriez une recrue. Je suis sûr que les mots étaient un peu plus forts que ça, mais c’était l’essentiel de ce que Melo a dit à Kevin.

Cette semaine, dans une interview avec GQ, Garnett a tenté de remettre les pendules à l’heure.

« Je n’ai jamais rien dit sur la famille de qui que ce soit », a déclaré Garnett. «Je n’ai jamais rien dit à Melo à propos de La La. Je suis un homme Frosted Flakes. Je ne suis pas un gars de Honey Nut Cheerios. Je n’ai jamais su d’où ça venait. Laissez-moi clarifier cela.

Garnett a toujours été un personnage fascinant. Qu’il appelle certains propriétaires de la NBA « serpents » ou qu’il s’en prenne à ses anciens coéquipiers, il l’a toujours généralement gardé assez réel. En tant que tel, s’il avait vraiment dit cela à propos de La La, il l’aurait probablement admis.

Il est temps de régler la vieille rumeur une fois pour toutes. Aussi drôle que cela puisse paraître, Garnett n’a jamais dit que La La avait le goût de Honey Nut Cheerios.

