Kevin Hart a rejoint un autre film Netflix, cette fois avec le réalisateur de Fate Of The Furious

Kevin Hart dirigera un film intitulé Lift qui sera dirigé par F. Gary Gray, qui a également réalisé des films comme Straight Outta Compton, The Italian Job et Set It Off. Le film d’action a été repris par Netflix l’année dernière, mais il fera désormais partie des activités en cours de Hart avec le service de streaming qui ne cesse de donner. Lift verra Hart jouer le rôle d’un voleur expert à qui l’on demande de réaliser un “cambriolage impossible” lors d’un vol international à la demande de son ex-petite amie et du FBI, selon Deadline.