Kevin Hart dit que les comédiens devraient être respectueux, mais les critiques ont tout faux à Chappelle

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Kevin Hart dit que la comédie stand-up devrait changer à la suite de tout le buzz sur Dave Chappellede transphobie présumée – mais il insiste sur le fait que la plupart des critiques n’ont aucune idée de qui est vraiment Dave.

Nous avons fait sortir Kevin vendredi matin à New York et lui avons demandé s’il prévoyait de changer quoi que ce soit dans ses routines de stand-up en raison de la réaction contre « The Closer » de Dave – et il semble qu’il le fera. Kev a déclaré: « Nous devons tous nous adapter. Nous devons tous nous assurer que nous fonctionnons et gérons de manière respectueuse. »

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Regardez comment KH le dit, car cela ressemble à une critique de son copain Dave. Comme vous le savez, Chappelle a insisté sur son spécial n’était pas transphobe, et il n’a aucune raison de s’excuser … malgré les protestations et un Se promener mis en scène par les employés de Netflix.

Cependant, avant de commencer à penser qu’il y a une faille … Kevin est également sorti en se balançant pour Chappelle, nous disant que Dave est un gars très aimant et « le récit qui est attaché [to Dave] ne doit pas nécessairement être vrai sans connaître l’individu. »

Il a également crié directement à Chappelle et lui a envoyé de l’amour.

Ce qu’il faut retenir ici … Kevin ne sera pas aussi nerveux ou controversé que Dave le comédien – ne l’a jamais été, vraiment – ​​mais il est toujours un tour ou mourir pour Dave en tant que personne.