Kevin Hart et sa femme Eniko échangent de doux hommages à l’occasion du 5e anniversaire

Félicitations à l’heureux couple!

Tous les deux Kevin Hart et femme Eniko a célébré son 5e anniversaire le vendredi 13 août. Kevin a partagé une photo de lui et de sa femme lors d’une séance photo au lit, sous-titrant le message d’anniversaire, “Joyeux anniversaire, hot momma cheesecake… .Love u to the moon and back.”

Eniko a également célébré leur amour sur son propre profil. Elle a partagé une photo d’eux le jour de leur mariage le 13 août 2016.

“Joyeux anniversaire bébé”, a écrit Eniko sur Instagram. “Alors que nous continuons à vieillir et à changer avec l’âge, mon amour pour vous reste le même..heureux de partager la vie avec vous..

5 ans en moins ! Pour toujours aller..xo. “

Le couple partage deux enfants, dont un bébé, alors qu’il a également deux enfants plus âgés. Eniko a donné naissance à leur deuxième enfant ensemble, Kaori mai coeur, le sept. 29, 2021. La naissance de Kaori fait 4 ans Kenzo kash coeur officiellement un grand frère.

Eniko a partagé la nouvelle de la naissance de Kaori avec le monde le lendemain de la naissance. Elle a dit qu’elle était reconnaissante, reconnaissante et bénie dans sa légende.