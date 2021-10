Kevin Hart fait ses débuts dans une série dramatique dans la bande-annonce de True Story

Ce Thanksgiving, nous sommes reconnaissants envers la famille, les amis, Pumpkin Spice Lattes, oh, et True Story – la nouvelle série limitée de sept épisodes de Netflix.

Le drame à venir, qui a sorti sa première bande-annonce intense le mercredi 27 octobre, met en vedette Kevin Hart et les bécassines de Wesley comme une paire de frères qui ne pourraient pas être plus différents. Plus précisément, True Story suit The Kid (Hart), un comédien de renommée mondiale, alors qu’il retourne dans sa ville natale de Philadelphie pour un spectacle. Pourtant, il n’est pas exactement accueilli à la maison à bras ouverts, car son frère aîné (Snipes) s’est présenté de manière inattendue, apportant avec lui un drame qui menace de ruiner l’empire de The Kid.

« Il y a sept heures, tu étais la plus grande mère de famille depuis Eddie », note le frère aîné de Kid dans la bande-annonce. « Maintenant, vous êtes sur le point d’être le plus scandaleux. »

Le drame en question comprend des combats de rue, des armes à feu et du verre brisé. Mais alors que la bande-annonce continue, perdre sa place sur scène ne semble plus être le plus gros problème de The Kid, comme il le dira plus tard: « Maintenant, j’ai beaucoup plus à perdre que ma carrière. »