Kevin Hart malmené comme une poupée de chiffon par son entraîneur (montre) ⋆ 10z viral

Kevin Hart se fait tremper par son entraîneur Ron Everline le dimanche 4 juillet 2021

*celui de Kevin Hart l’entraîneur n’apprécie pas que quelqu’un parle de ses enfants, pas même de son célèbre client, qui a reçu un rappel ludique de la colère de son entraîneur – et de la force comme punition.

Dans une vidéo devenue virale, un entraîneur de fitness Ron Everline est montré en train de se bousculer dans la piscine avec Hart et leurs familles. Tout était amusant et jeux, mais Everline avait Hart dans une grave prise de tête et l’a immergé à plusieurs reprises sous l’eau.

“Ce que vous dites? Ce que vous dites? … Que dites-vous de mes enfants ? répéta Everline alors qu’il plongeait le comédien encore et encore, pour le plus grand plaisir des passants, jeunes et vieux, à proximité.

Le clip, partagé sur le compte Instagram d’Everline, était sous-titré : « Bon dimanche ! Il a dit quelque chose à propos de mes enfants… désolé mesdames… lol quel bon moment ! “

Regardez ci-dessous :

Pour ne pas être en reste, Hart s’est assuré de se venger. Dans une vidéo séparée, il l’a posté avec Eniko sur un jet ski, trempant délibérément Everline et sa femme dans une vague d’eau.

« Donc, après que mon entraîneur @justtrain m’ait trempé plusieurs fois dans la piscine, j’ai élaboré ce plan stratégiquement… moi et ma femme étions sur les jet-skis et nous avons attendu que @justtrain et sa femme @dominiquebreanna s’assoient et se détendent complètement sur le bateau et puis WHAAAAAAAM 😂😂😂 », a-t-il écrit en légende.

Regardez ci-dessous :