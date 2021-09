Kevin Hart, membre de l’équipe de Mark Wahlberg grièvement blessé après un accident sur le plateau

Un accident s’est produit mardi matin sur le tournage de la nouvelle comédie Netflix de Kevin Hart et Mark Wahlberg, Me Time, blessant l’un des membres de l’équipe. Le porte-parole de LAFD, Brian Murphy, a déclaré que les premiers intervenants de Deadline avaient répondu à un appel concernant une “longue chute” survenue aux studios Sunset Gower à Los Angeles, en Californie, à 7 h 04.

Le blessé a été transporté en ambulance vers un centre régional de traumatologie. Murphy n’a pas dit si l’accident s’était produit à l’intérieur ou autour des studios, mais des sources ont révélé que l’incident s’était produit à l’étape 12 sur le terrain. La personne, qui serait un technicien de scène dans la trentaine, est tombée de la grille à environ 30 pieds au-dessus de la scène. Son état reste inconnu.

La scène serait la maison temporaire du long métrage Me Time, qui suit un père au foyer (interprété par Hart) qui se retrouve soudainement du “temps pour moi” lorsque sa femme et ses enfants partent en voyage. Wahlberg rejoint le comédien dans le film, jouant son ancien meilleur ami avec qui il renoue pour un week-end fou qui menace de bouleverser sa vie.

Cal/OSHA, la Division de la sécurité et de la santé au travail et IATSE enquêteraient sur la situation après avoir été informés avant la date limite de l’accident. Netflix a refusé de commenter le point de vente sur la situation.

En dehors de son récent travail avec le streamer, Wahlberg a récemment publié son dernier travail Joe Bell le 23 juillet. Le film raconte l’histoire d’un homme dont le fils Jadin Bell (Reid Miller) a été victime d’intimidation pour s’être identifié comme gay, et prend sur lui de marche à travers le pays pour sensibiliser le public à la situation difficile à laquelle son fils et beaucoup d’autres sont confrontés. “Il n’y a rien de plus déchirant que quelqu’un qui est victime d’intimidation ou harcelé ou qui n’est pas accepté pour ce qu’il est. Et cela doit commencer à la maison, je pense,” a-t-il déclaré à Entertainment Tonight. “Assurez-vous que vous parlez à vos enfants, que vous communiquez avec eux, et avant tout, qu’ils comprennent que vous les aimez inconditionnellement, vous les encouragez et les soutenez pour être ce qu’ils sont, mais ils doivent être capables de communiquer. “