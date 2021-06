Kevin Hart montre Borderlands Abs, explique comment il s’est entraîné avec Navy SEALS pour un nouveau film

Kevin Hart semblait honnêtement être un choix inhabituel pour jouer un soldat dans le film Borderlands. Alors que le jeu vidéo sur lequel est basé le film a beaucoup d’humour, et donc Hart avait un sens de cette façon, il n’était probablement pas considéré par beaucoup comme un matériau “soldat”. Dans les jeux, le personnage de Roland n’est pas la personne la plus drôle que l’on rencontre. Et pourtant, cela montre que si vous mettez le travail, n’importe qui peut y arriver physiquement. Et il ressemble en tout point au personnage de Roland.