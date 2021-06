Kevin Hart partage un nouveau clip de la paternité du film Netflix avant la fête des pères

Kevin Hart n’est plus seulement un humoriste et acteur de comédie, s’il a jamais été aussi simple. L’aliment de base hollywoodien de 41 ans s’est infiltré dans des films à gros budget et un accord tueur avec Netflix. Il a également tourné des films plus sérieux ces derniers temps et a fait l’objet de nombreux gros titres pour le prochain film Borderlands, qui présente un casting de stars. Dans un avenir moins lointain, cependant, son film Netflix, Fatherhood, est basé sur l’histoire vraie d’un père célibataire naviguant vers une nouvelle parentalité. Juste avant la fête des pères, Hart a partagé un nouveau clip du prochain film.