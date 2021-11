La taille de Kevin Hart a toujours joué un rôle amical dans ses interactions avec d’autres célébrités et amis. Mais pour le prochain épisode de Live in Front of a Studio Audience diffusé le 7 décembre sur ABC, il se penchera sur cette taille pour jouer une icône de la télévision des années 80.

Bien que cela semble être une blague méchante d’avoir Hart dépeint Arnold de Gary Coleman, malgré leur nette différence d’âge avec Hart à 42 ans et Arnold au début de son adolescence au plus fort de la série, ce n’est pas censé être le cas. Pourtant, le comédien rejoint une compagnie d’élite lors de l’émission spéciale en direct que le réseau a diffusée à deux reprises.

Marquez vos calendriers pour MAR le 7 décembre sur ABC car #LiveInFrontOfAStudioAudience recrée les classiques de la comédie #TheFactsOfLife & #DiffrentStrokes ! Diffusez le lendemain sur Hulu. pic.twitter.com/iaWkR6qwV9 – ABC (@ABCNetwork) 19 novembre 2021

Les versements précédents mettaient en vedette All in The Family avec Woody Harrelson, Jamie Foxx et Marisa Tomei dans les rôles rendus célèbres par Carrol O’Connor, Sherman Hemsley et Jean Stapleton. Le deuxième volet a ajouté Good Times au mélange, mais la dernière édition pourrait pousser la comédie au bord du gouffre.

John Lithgow rejoindra Hart dans le rôle de M. Drummond, tandis que Damon Wayans incarnera Willis, le personnage de Todd Bridges. Diff’rent Strokes sera diffusé aux côtés d’un épisode en direct de The Facts of Life, dont le casting n’a pas encore été révélé. Nous savons qu’Ann Dowd de The Handmaid’s Tale et The Leftovers incarnera Mme Garrett partagée entre les deux performances.

Le casting étoilé de #DiffrentStrokes comprendra Kevin Hart, John Lithgow, Ann Dowd et Damon Wayans. Regardez-le sur ABC! Diffusez le lendemain sur Hulu. – ABC (@ABCNetwork) 19 novembre 2021

La légende de la télévision Norman Lear, le producteur derrière les sitcoms originales, revient en tant que producteur exécutif, avec l’aide de Jimmy Kimmel, Brent Miller, Kerry Washington, Will Ferrell, Justin Theroux et Jim Burrows. « A part ma famille, il n’y a pas d’endroit où je préfère être dans ma 100e année que sur une scène sonore chez Sony avec ces glorieux acteurs revivant ce que notre société avait produit il y a toutes ces années et le partageant avec les millions de téléspectateurs qui pourraient l’utiliser un peu de rire », a déclaré le producteur légendaire dans un communiqué. Lear aura 100 ans en juillet 2022.

Diff’rent Strokes a duré sept saisons sur NBC de 1978 à 1985 avant de surfer sur la légende de chaTV Norman Learnnels à ABC pour une dernière saison. Les faits de la vie commenceraient un an plus tard, en 1979 et seraient diffusés jusqu’en 1988. Compte tenu des deux dernières années, cela ne semble pas être un mauvais moment pour rire. Avec Hart et Wayans impliqués, les chances d’un incident ou d’une rupture en direct sont presque garanties.