Kevin Hart revient pour la 5e saison de « Cold As Balls »

Kevin Hart a ramené son talk-show sportif très populaire. Mardi, la cinquième saison de Cold As Balls de Laugh Out Loud a été présentée en première sur la chaîne YouTube Laugh Out Loud, et Hart revient dans les vestiaires après le thème du stade en plein air à distance sociale de la saison dernière. Dans le premier épisode, Hart parle à la star des Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns.

« Apporter de l’humour et de l’authenticité dans une vraie conversation est l’une des raisons pour lesquelles Cold As Balls a été un tel succès au cours des quatre dernières saisons », a déclaré Hart dans un communiqué de presse. « Cette saison, nous sommes ravis d’être de retour dans notre configuration originale de vestiaire alors que nous livrons plus de rires et de vérités glaciales avec certaines des plus grandes superstars et légendes du jeu. »

« Kevin et nos invités semblaient bien trop rafraîchis par les bacs à glace à l’extérieur la saison dernière, c’était donc le moment idéal pour retourner dans les vestiaires », a déclaré Michael D. Ratner, fondateur et PDG d’OBB. « Grâce à Kevin et au cœur authentique et hilarant de cette émission, nous avons construit un public énorme au fil des ans dont nous sommes très fiers – il est temps de retrouver les incroyables fans pour la saison 5. »

Avec Towns, la saison 5 de Cold As Balls comprendra Michael Strahan, Calvin Johnson, Chloe Kim, Jerry Rice et The Undertaker, entre autres. La série a fait ses débuts en 2018 et a cumulé plus de 1,34 milliard de vues à ce jour. Cold As Balls est rapidement devenue l’une des séries les plus regardées sur Internet, car certaines célébrités notables sont apparues dans la série au fil des ans, notamment Donovan McNabb, Tony Hawk, Ric Flair, Lamar Odom et les Bella Twins.

« Old Spice est ravi de retourner dans le bac à glace avec Kevin », a déclaré Matt Krehbiel, vice-président d’Old Spice chez Procter & Gamble. « Nous sommes ravis de continuer à connecter les fans avec nos athlètes préférés pour plus d’interviews, des histoires plus hilarantes et des produits Old Spice plus ridiculement durables. »

Laugh Out Loud est une marque de comédie et une société de divertissement multiplateforme fondée par Hart, qui est également producteur exécutif de Cold As Balls. La série a été créée en 2017 par Ratner et Sean Thomas Spencer. Ratner dirige tous les épisodes et est également le showrunner. De nouveaux épisodes de Cold As Balls sont diffusés tous les mardis sur la chaîne YouTube Laugh Out Loud, la page Facebook de Cold As Balls et la page Facebook de Hart.