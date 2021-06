Kevin Hart se souvient du “petit moment” qui l’a aidé à relancer sa carrière à Hollywood

C’était Kevin Hart il y a 17 ans ! Le comédien a fait une apparition aux côtés de DJ Khaled, NORE, Tego Calderon, Lil Jon, Cool & Dre et Tony Sunshine. Sauf qu’à l’époque, il n’était pas la grande star qu’il est maintenant. Comme Hart l’a également mentionné dans son article, cela peut être un “petit moment” maintenant dans sa carrière, mais cela fait toujours partie de sa plus grande et puissante ascension à Hollywood qu’il n’a pas encore oublié à ce jour. Et il a l’air d’en être toujours très fier aussi !