Kevin Holland réagit à son combat à l’UFC Vegas 38 : “Je ne me souviens de rien”

Kevin Holland contre Kyle Daukaus a entraîné un non-match à l’UFC Vegas 38 après un coup de tête accidentel ce qui a presque assommé Holland et a conduit à sa reddition par Dakaus. Au début l’arbitre a autorisé le combat à continuer car il ne l’a pas vu trop blessé après l’accident mais finalement la décision a été prise de le laisser sans résultat. Vraisemblablement, les deux gladiateurs se retrouveront bientôt dans un match revanche.

Lors de la conférence de presse, Kevin Holland a dit qu’il ne se souvient pas de l’accident (via MMA Junkie):

Avis

“Je ne me rappelle de rien. Je me suis senti tomber par terre et tout d’un coup je l’ai senti sur mon dos. Donc, quoi qu’il arrive entre cela, c’est juste de la bonne volonté et un don de Dieu.