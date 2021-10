Kevin Huerter, le ‘Sixth Man’ rêvé par les Hawks d’Atlanta pour les quatre prochaines saisons

Et le renouveau le plus attendu est arrivé pour Kevin Huerter. Après trois saisons dans la NBA à un niveau élevé avec Atlanta Hawks, le joueur a décroché son premier contrat majeur avec la franchise géorgienne. Selon Adrian Wojnarowski (ESPN), l’accord existe depuis quatre ans et touche un total de 65 millions de dollars (16,3 millions par saison environ).

Les Hawks l’ont bien compris. Ils pensent qu’il n’y a pas de meilleur joueur que Huerter dans toute la ligue qui sympathise mieux avec ses principales stars et qui peut agir en tant que « sixième homme » d’un cinq de départ formé par : Trae Young, Bogdan Bogdanovic, De’Andre Hunter, John Collins et Clint Capela.

pic.twitter.com/4PT2XFqwgv – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 18 octobre 2021