Kevin James joue Sean Payton dans un film Netflix et oui, je ne peux pas le croire non plus

Juste au moment où vous pensiez qu’il n’y avait aucun moyen pour 2021 de devenir plus imprévisible, nous avons ceci.

Kevin James et Taylor Lautner s’associent pour HOME TEAM, basé sur l’histoire vraie de l’entraîneur des Saints de la Nouvelle-Orléans, Sean Payton. Prendre le terrain le 28 janvier. pic.twitter.com/c5AKM413OC – NetflixFilm (@NetflixFilm) 14 décembre 2021

Oh oui, c’est aussi la star de Twilight Taylor Lautner, car nous pourrions aussi bien lancer 2022 avec le film sportif le plus fou possible. Appelé Home Team, le film suit Payton en 2012, lorsqu’il a été suspendu de la NFL pendant un an pour son rôle dans le scandale « Bounty Gate ». Au cours de cette année, sans rien à faire dans le football, Payton est retourné au Texas pour servir de coordinateur offensif à l’équipe pee wee de son fils.

Donc, tout cela donne l’impression que cela pourrait faire un film intéressant. Je veux dire, la barre pour les films sportifs est assez basse – donc au moins c’est une histoire plus convaincante que « l’outsider remporte enfin les championnats ». Toujours. Je ne comprends pas pourquoi Kevin James a été sélectionné pour jouer Sean Payton. Je ne peux imaginer personne lié à Paul Blart: Mall Cop avoir quoi que ce soit à voir avec la NFL, et c’est encore plus hilarant d’imaginer Kevin James lancer des hits sur des gens qui font partie de Bounty Gate.

Home Team est produit par la société « Happy Madison » d’Adam Sandler, car c’est bien sûr le cas. Maintenant, je n’ai plus qu’à attendre janvier pour regarder ça parce que j’ai BESOIN de voir de quoi il s’agit.