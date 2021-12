Kevin James s’attaque au football des jeunes dans la bande-annonce de « Home Team » de Netflix

Kevin James affronte le football des jeunes dans son nouveau film Home Team. La bande-annonce du film Netflix sort mardi et montre James dans le rôle de l’entraîneur-chef des Saints de la Nouvelle-Orléans, Sean Payton. Après avoir été suspendu de la NFL en 2012, Payton décide d’être entraîneur adjoint de l’équipe de football de jeunes de son fils. Avec James, l’équipe à domicile met en vedette Taylor Lautner, l’épouse d’Adam Sandler, Jackie Sandler et Rob Schneider. Home Team sera diffusé sur Netflix le 28 janvier.

« J’ai su instantanément que je voulais faire partie de l’équipe à domicile », a déclaré James à PEOPLE. « Je n’ai même pas eu besoin de lire le script. Je connaissais bien sûr Sean Payton et son histoire, mais je ne savais pas qu’il était rentré chez lui pour entraîner l’équipe de son fils. C’est une belle histoire père-fils, qui est ce à quoi je me suis vraiment lié », ajoute-t-il. « C’est sincère et émouvant, mais avec beaucoup de moments comiques pour les parents et les enfants. »

Le film est basé sur ce qui est arrivé à Payton en 2012. Il a été suspendu pour toute la saison après que la NFL a découvert le programme de primes de Saint qui récompensait les joueurs pour avoir tenté d’éliminer les joueurs des matchs. Le programme a duré de 2009 à 2011 et Payton est devenu le premier entraîneur-chef de l’histoire moderne de la NFL à être suspendu pour quelque raison que ce soit. Payton est devenu le coordinateur offensif de sa seule équipe de sixième année à Argyle, au Texas. Lorsque Payton est revenu dans la NFL en 2013, les Saints ont atteint les séries éliminatoires avec une fiche de 11-5.

« Les paiements ici sont particulièrement troublants car ils impliquaient non seulement des paiements pour des » performances « , mais également pour des blessures à des joueurs adverses », a déclaré le commissaire Goodell dans sa déclaration à l’époque, par NOLA.com. « La règle des primes promeut deux éléments clés du football de la NFL : la sécurité des joueurs et l’intégrité en compétition.

« Il est de notre responsabilité de protéger la sécurité des joueurs et l’intégrité de notre jeu, et ce type de conduite ne sera pas toléré. Nous avons fait des progrès significatifs pour changer la culture en matière de sécurité des joueurs et nous n’allons pas céder. Nous avons plus de travail à faire et nous le ferons. » Payton est l’un des entraîneurs les plus titrés de la NFL aujourd’hui puisqu’il a remporté 149 matchs de saison régulière, neuf matchs de séries éliminatoires et un Super Bowl en 2009. Il a également été nommé entraîneur AP de l’année lors de sa première saison avec les Saints en 2006. .