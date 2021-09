Kevin Kampl et Jesse Marsch du RB Leipzig ne sont pas découragés par la défaite contre le Bayern Munich

in

Le manager du RB Leipzig, Jesse Marsch, savait que le Bayern Munich serait un adversaire coriace, mais n’est pas sorti de la défaite 4-1 de son équipe contre le Rekordmeister, pensant que son équipe était dominée. En fait, Marsch pense qu’avec quelques rebonds différents, le score final aurait été beaucoup plus proche.

« Le Bayern a de nombreuses qualités et une super équipe. Surtout dans le dernier tiers. Mais nous n’avons pas mal joué, nous avons beaucoup donné. Nous avons été courageux et avec un peu plus de chance dans le jeu, le jeu pourrait se terminer différemment », a déclaré Marsch capturé par Tz).

Le milieu de terrain Kevin Kampl a eu un handball malheureux pour donner son premier but au Bayern Munich (grâce à un penalty de Robert Lewandowski).

« J’ai essayé de passer derrière le ballon et de le dégager. Je suis désolé pour l’équipe », a déclaré Kampl. « La pire chose qui puisse arriver serait de paniquer maintenant. Nous sommes dans une transition, dans une phase d’apprentissage. Nous ne baisserons pas la tête. Notre entraîneur fait un super travail.