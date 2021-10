Kevin Kiermaier pensait avoir donné la victoire aux Rays

Kévin Kiermaier pensait avoir donné la victoire à l’équipe des Rays de Tampa Bay contre les Red Sox de Boston dans le Grandes ligues.

Un coup sûr au champ droit, tous les fans et les joueurs de Tampa pensaient qu’ils avaient fait monter le match pour les Red Sox, mais selon la règle, c’était le double dans le MLB.

Parce que?

C’est une question de logique, le ballon a toujours touché la clôture, après avoir heurté le mur, il a touché le voltigeur des Red Sox, qui était chargé de sortir le ballon du terrain de jeu et, bien que beaucoup pensaient qu’ils pouvaient frapper le home run. à Kiermaier, ce n’était pas comme ça.

La règle dit ce qui suit :

« Une balle déviée par un joueur hors-jeu est un double de la règle de base. La balle conserve son statut de balle frappée jusqu’à ce qu’elle soit alignée proprement par un joueur défensif, c’est donc la même chose que si la balle avait naturellement rebondi sur la clôture. »

C’est pourquoi le coup a fini par être une règle double et non un coup de circuit, comme ils l’avaient beaucoup pensé. S’il avait touché le joueur et quitté le terrain, s’il s’agissait d’un coup de circuit, mais qu’il a touché la clôture en premier, c’est pourquoi il n’est pas considéré comme un coup de circuit serré.

. @ Ken_Rosenthal a obtenu la décision de la MLB: « Une balle déviée par un joueur hors du jeu est un double de la règle de base. La balle conserve son statut de balle frappée jusqu’à ce qu’elle soit correctement alignée par un joueur défensif, c’est donc la même chose que si la balle avait naturellement rebondi par-dessus la clôture. – Jen McCaffrey (@jcmccaffrey) 11 octobre 2021

Ici, nous partageons la vidéo:

Donnez du sens pic.twitter.com/QyLp3UTpdL – Rays de Tampa Bay (@RaysBaseball) 11 octobre 2021

Voici une autre explication :