Kevin Knox et Obi Toppin tentent de convaincre Thibodeau de sa valeur pour les New York Knicks

De très bonnes sensations transmises par Knicks de New York dans les deux premiers matchs de la pré-saison NBA, au cours desquels deux joueurs aux comptes exceptionnels par rapport à l’année dernière tentent de montrer au monde leur énorme potentiel et leur capacité à le développer dans la Big Apple. Tom Thibodeau a clairement indiqué la saison dernière qu’il n’avait pas Kevin Knox et cela ne l’a pas convaincu Obi toppin, mais vous devrez peut-être reconsidérer cette position pour cette saison en raison des bonnes performances des deux. L’attaquant a marqué 12 points, tandis que l’attaquant de puissance explosive avait 13 points et 8 rebonds sur le partant dans une victoire de 117-109 sur les Wizards.

