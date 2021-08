Kevin Lee a critiqué ‘The Eagle’ pour ses derniers commentaires sur les filles du ring : “Choisissez quelqu’un de votre taille”

Le concurrent léger de l’UFC, Kevin Lee, est venu répondre à l’ancien champion de division russe Khabib Nurmagomedov après ses expressions machos contre les filles du ring lorsqu’il les a qualifiées de personnes les plus “inutiles” du MMA.

Dans une note avec Sportkeeda, Lee a déclaré : « Laissez-moi les défendre » et a ajouté avec colère dans un message à ‘The Eagle’, “Laissez les filles seules sur le ring.”

Ils étaient là bien avant lui. Ils ont été dans beaucoup plus de combats que lui. Alors pourquoi tu cours après les filles sur le ring ? Choisissez quelqu’un de votre taille », maintint le combattant.

Et il continua à la défense des dames : «Je suppose qu’un homme qui ne se bat plus a l’impression qu’il doit se battre contre tout le monde. Laisse les filles seules sur le ring, on a besoin d’elles. Nous avons besoin de cet esprit en nous.

Cette confrontation entre le Russe et Lee remonte à loin, une fois que l’Américain avait précédemment accusé l’entraîneur “intelligent” de Khabib, Ali Abdelaziz, de le maintenir “sur la bonne voie” et à l’écart d’adversaires dangereux, baissant ainsi sa qualité de champion. .

“The Motown Phenom” l’a également raillé pour avoir flirté avec un changement de carrière dans le football et a affirmé que les gens “Maintenant, il voit qu’il n’a vraiment pas eu les défis qu’il aurait dû avoir pour vraiment être un grand de tous les temps.”

«Les gens sont assis et regardent vraiment toute la course et ils n’ont jamais combattu un grand combattant. Ils le voient vraiment pour ce que c’est et pas seulement tout ce battage médiatique et les bots russes derrière. », Colline.

