Kevin Lee charge ses détracteurs dans la première déclaration après la défaite avec Daniel Rodriguez : “Si tu as quelque chose de négatif à dire, va te faire foutre”

LAS VEGAS, NEVADA – 28 AOT: (RL) Kevin Lee frappe Daniel Rodriguez dans un combat de poids welters lors de l’événement UFC Fight Night à l’UFC APEX le 28 août 2021 à Las Vegas, Nevada. (Photo de Chris Unger / Zuffa LLC)

Kevin lee retourné à la division des poids mi-moyens tombant sur les cartes pour Daniel Rodriguez dans le UFC Las Vegas 35 samedi dernier. Et bien que cette défaite ait mis son avenir en doute avec le UFCL’ancien concurrent de 155 livres a montré son visage en assurant que ses “meilleures performances” sont toujours en avance.

«Je n’ai pas bien performé, mais honnêtement, après 500 jours et plusieurs chirurgies, je suis fier de ce que j’ai pu accomplir. J’ai essayé de gravir une très haute montagne et ce fut une autre bosse sur le sentier. Mes meilleures performances sont devant moi et je le sais. Je m’en fiche si je dois me cogner la tête pour y arriver, je ne vais pas m’arrêter avant d’avoir compris ça. S’ils ont quelque chose de négatif à dire, alors va te faire foutre, du fond du cœur. Putain toute la haine. Ils peuvent être brûlés en enfer. Et merci à tous ceux qui m’ont contacté avec amour. Je n’ai pas encore fini. Pour rien”.

Lee a bien commencé le combat, restant actif avec ses coups de pied pour rétracter un Rodriguez qui était à l’affût du puissant puncheur qu’il est. Cependant, comme dans toutes ses défaites contre l’Octogone, Lee a commencé à s’estomper au deuxième tour, cherchant obstinément – et avec peu de succès – à amener le combat sur la toile.

Après la cloche finale, Rodriguez est passé à 6-1 grâce à une décision unanime bien méritée. Lee, quant à lui, a subi une quatrième défaite lors de ses cinq derniers combats, une qui a causé Dana Blanc remettre en question leur avenir au sein de l’organisation.

Avec Lee engagé en permanence à 170 livresReste à savoir si être 0 – 2 dans la division l’obligera à repenser un retour aux Livianos.

