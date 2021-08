Kevin Lee défie Mike Perry, Belal Muhammad et Neil Magny pour le 28 août : “Quiconque a les couilles pour intensifier”

in

Kevin Lee | Image : Patrick Smith / Zuffa LLC

Kevin Lee a clairement indiqué qu’il souhaitait rester sur l’undercard du 28 août et a appelé plusieurs poids welters. Lee allait affronter Sean Brady sur l’undercard, mais l’invaincu a été contraint de quitter le combat en raison d’une infection au pied. Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, Lee a révélé à BJPENN.com qu’il allait rester sur le panneau d’affichage.

«Oui, je continuerai à me battre le 28 août. Nous recherchons un remplaçant« Lee a déclaré par SMS à BJPENN.com.

Avertissement

À présent, Lee s’est rendu sur les réseaux sociaux pour appeler plusieurs poids weltersMais il a les yeux rivés sur Mike Perry. Il pense que c’est le combat qui aurait dû avoir lieu de toute façon.

«On dirait que ce combat est putain, Sean Brady doit se faire opérer et il ne pourra pas me combattre le 28 août. Je vais encore combattre dans l’événement et mon équipe cherche un nouvel adversaire, Je suis prêt à combattre n’importe qui avec les couilles pour intensifier“Lee a écrit sur Instagram.

Kevin Lee plus tard suivi d’un autre message appelant Mike Perry et lui dire de monter sur le tapis roulant pour commencer à perdre du poids.

«@Platinummikeperry Vous m’avez dit que vous aviez besoin de plus de temps en juillet, et le 28 août ? Laissez pousser vos boules et montez sur le tapis roulant, nous avons 3 semaines », a ajouté Lee.

Bien que Lee ait les yeux rivés sur Perry, il s’est également rendu sur Twitter pour appeler Belal Muhammad et Neil Magny.. Il ne fait aucun doute que Lee veut rester sur la carte et recherche un adversaire classé ou un grand nom.

“@ Bullyb170 (Belal Muhammad) es-tu occupé le 28 août frère?” Lee a écrit dans un tweet suivi de “@neilmagny qu’est-ce que tu fais à la fin de ce mois?”

Kevin Lee ne s’est pas battu depuis qu’il a subi une défaite contre Charles Oliveira à l’UFC Brasilia. Il a fini par se déchirer les deux genoux depuis lors et s’est rétabli et reviendra au poids welter.

Publicité