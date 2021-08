Kevin Lee réagit à sa défaite à l’UFC Vegas 35

in

Kevin Lee à l’UFC

Kevin Lee a été battu par Daniel Rodríguez par décision unanime à l’UFC Vegas 35 et ajoute sa deuxième défaite consécutive; Il n’a pas gagné depuis 2019. Il n’a pas beaucoup combattu depuis lors car il n’a eu que ces deux combats, principalement à cause de blessures. Il n’est pas dans un bon moment et il y a même un doute sur sa continuité dans l’entreprise.

Kevin Lee réagit à sa défaite

“The Motown Phenom” n’a pas fait de grosse déclaration sur sa défaite mais oui il a fait un commentaire sur Instagram Live.

Avis

Eh bien, c’était un combat de merde«.

Kevin Lee a perdu quatre de ses cinq derniers combats, cinq de ses sept derniers combats. En l’absence d’une nouvelle mise à jour, il est classé 11e dans la division des poids légers. Bien que ce dernier combat ait été son retour au poids welter. Fait intéressant, sa dernière victoire, contre Gregor Gillespie, en 2019, était de 155 livres. En effet, c’est dans cette catégorie de poids qu’il est venu se battre pour le championnat intérimaire. Pour le moment, on ne sait pas où il aura son prochain combat. On verra s’il fait une nouvelle déclaration prochainement sur sa défaite et son avenir.

