Kevin Lee se dit fier de sa performance et se tourne vers l’avenir

Kevin Lee a analysé sa défaite face à Daniel Rodríguez samedi soir dernier à l’UFC Vegas 35.

Lee est passé à 170 livres et devait combattre Sean Brady, mais Brady est sorti du combat et a été remplacé par Daniel Rodriguez. Au début du concours, Kevin a utilisé son combat avec une certaine fortune. Cependant, Rodriguez a trouvé le succès dans le combat debout, ce qui lui a valu une victoire décisive sur Lee.

Après la défaite, Kevin s’est tourné vers ses réseaux sociaux et a déclaré qu’il s’agissait d’un combat mi3rd4. Maintenant, Lee a posté un message plus long. Dans le message, il admet que la défaite est décevante, mais vraiment que ses meilleures performances sont dans un avenir proche.

« Je n’ai pas bien performé la dernière fois, mais honnêtement, après 500 jours d’arrêt et plusieurs interventions chirurgicales, je suis fier de ce que j’ai pu faire. J’ai essayé de gravir une très haute montagne et ce fut une autre bosse sur le sentier. Mes meilleures performances sont devant moi et je le sais. Je m’en fiche si je dois me cogner la tête pour y arriver, je ne m’arrêterai pas avant d’avoir résolu ce mi3rd4. Je suis toujours en compétition avec les meilleurs au monde et je ne vais toujours pas baisser la tête. Si vous avez quelque chose de négatif à dire, allez à mi3rd4 du fond du cœur. Au mi3rd4 tous les cris de haine, peuvent brûler en enfer. Et merci à tous ceux qui se sont approchés avec amour. Je n’ai pas encore fini. Pour rien.”

Kevin Lee n’a plus qu’une fiche de 2-5 à ses sept derniers combats et est sur une séquence de deux défaites consécutives. On ne sait pas quoi ensuite, comme cela s’est produit entre les poids welters et les poids légers. Cependant, vous pourriez prendre du temps pour aller au gymnase et améliorer vos compétences.

Pensez-vous que les meilleurs combats de Kevin Lee sont devant lui ?