Kevin Lemons et Higher Calling sortent le single “ For Your Good ” ⋆ .

Kevin Lemons, directeur vocal du Higher Calling Choir.

* «Mon neveu… a écrit la chanson», a déclaré Kevin Lemons, un chœur / directeur vocal bien connu à Atlanta, à propos du nouveau single “Pour votre bien” (HezHouse / RCA Inspiration) de Kevin Lemons et Higher Calling. «Il s’agit d’être testé et essayé et d’être déçu… d’en sortir.»

Le chœur Higher Calling de Lemons a commencé avec 50 membres de l’église de ses pères, et maintenant il se compose de plus de 70 chanteurs puissants. Après de nombreuses années à diriger les voix de la chorale Higher Calling, Kevin a été contacté par l’évêque Hezekiah Walker, lauréat d’un Grammy Award, à propos de sa signature sur ce nouveau label de disques HezHouse, distribué par RCA Inspiration. Le single «For Your Good» est sorti de leur 3e album intitulé «3rd Round» qui sortira à l’été 2021.

«Pendant de nombreuses années, l’évêque Walker et moi avons eu une relation de travail», a déclaré Kevin. «Quand il viendrait à Atlanta, il aurait besoin d’une chorale et il m’appellerait. Quand il a décidé de faire son label, il a dit: «Je veux garder les chœurs en vie et le deuxième acte que je veux être, c’est toi. J’ai cligné des yeux et c’est arrivé si vite et ça a été une joie.

Kevin Lemons a commencé très jeune à diriger des voix de choeur avec le Atlanta Masonic Choir. Kevin Lemons et Higher Calling ont sorti leurs débuts en tant que «Destined for Greatness». En 2013, ils ont sorti leur deuxième album intitulé «The Declaration» et il a atteint la 10e place du Billboard’s Gospel Chart. Il a ensuite organisé des cours / ateliers dans des collèges, des universités et des églises locales aux États-Unis et à l’étranger.

«J’ai commencé à« enseigner »des chorales à l’âge de 12 ans», m’a dit Lemons. «Au fil des ans, mon père m’a permis de bâtir ma réputation.»

Quand j’ai parlé de mon expérience de direction de choeur en prenant des chansons profanes et en changeant les paroles pour en faire du Gospel, il a dit: «J’ai pris des chansons (traditionnelles) de Gospel et j’ai changé le rythme. Nous devons faire des choses pour attirer la prochaine génération. »

En 2018, Kevin Lemons a dirigé la voix de la bande originale du film Netflix Come Sunday. En 2019, il a dirigé le chant des 34e Stellar Music Awards.

«J’avais un contrat de production vocale pour ne faire que les scènes de chorale», a-t-il souligné lorsque je lui ai demandé s’il réalisait le film Come Sunday de Netflix. «Je me suis cependant impliqué un peu plus. Ils ont dit: ‘Kevin, essayez ceci. Fais une chanson qui fait du bien ».»

Et comme on dit toujours, «le reste appartient à l’histoire». Il est devenu la voix chantante de Carlton Pearson dans le film Come Sunday de Netflix. www.KevinLemonsandHigherCalling.com www.RCAInspiration.com

