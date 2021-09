Kevin Love attaque Jerry Colangelo : “Baise-le”

in

Les États-Unis sont arrivés avec beaucoup de doutes et de craintes aux Jeux de Tokyo et sont repartis avec l’or. Une médaille qui a effacé la mauvaise image de la Coupe du monde en Chine et les multiples défaites des stars de la NBA, qui ne pouvaient ou ne voulaient pas se rendre à l’épreuve japonaise. Dans le premier groupe, il y avait Kevin Love. L’attaquant des Cleveland Cavaliers a commencé à s’entraîner avec l’équipe américaine, mais des problèmes au mollet droit l’ont obligé à partir à Las Vegas.

Son absence a été un énorme revers pour Popovich, l’entraîneur nord-américain, qui a dû appeler en urgence JaVale McGee. Et Love a reçu des critiques. Le plus douloureux, de Jerry Colangelo, PDG d’USA Basketball: « Je ne pense pas que Kevin Love allait jouer. Je pense qu’il n’a plus grand chose à donner. Il s’est approché de nous en disant qu’il était en forme, acceptant qu’il sentait qu’il nous devait quelque chose… », a-t-il déclaré à ESPN. “Eh bien, ça n’a pas marché. Il n’était pas en forme. Alors tu continues. Appelez ça une erreur”.

Quelques mots auxquels le joueur des Cavs n’a pas hésité à répondre dans The Shop : Uninterrupted, l’émission HBO créée par LeBron James et Maverick Carter, le bras droit du King.

La promotion de la boutique : sans interruption

«Kevin continue de jouer au basket. Il veut obtenir un autre contrat. Alors maintenant, tous ces directeurs généraux liront ceci et diront ‘Attends une minute, c’est de la marchandise endommagée‘. C’est comme si c’était foutu pour que je dise ça », note Carter à ce sujet.

“Tu n’est pas le seul. Bron m’a appelé. De même. Tu sais que c’est quelque chose qui ne devrait jamais être ditPeu importe ce qui a été dit de chaque côté et tout ça, vous ne faites jamais ça. Parce que … il n’y avait pas besoin de faire ça », continue Love.

L’attaquant de puissance assure que Colangelo a dit que pour “protéger son héritage” après les mauvais sentiments transmis par l’équipe nationale en matchs amicaux: deux défaites contre l’Australie et le Nigeria, et une victoire subie contre l’Argentine. Couvrez la plaie avant Tokyo. “Je voulais pointer du doigt quelqu’un au cas où il perdrait.” “C’était faux de toutes les manières possibles. Je suis ici pour être un bon garçon, mais honnêtement, merde“, conclut dans la promotion du programme.